El PRIAN pierde ritmo frente a 2024, mientras se acentúan rumores de división interna

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– Mientras que Morena ya definió quiénes serán sus candidatos y coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación en los nueve estados donde se renovarán gubernaturas en las elecciones de 2024, hay entidades donde la oposición ni siquiera tiene a un personaje político que figure en las encuestas.

“Hay que pedirle a la gente que nos ayude a encontrar la oposición, porque no existe y eso se está reflejando en gran medida en las entidades del país en donde va a haber elecciones”, señaló el politólogo Marco Arellano Toledo. “Es importante decir que la oposición no ha podido perfilar a candidatos y candidatas en muchas entidades, incluso ahí donde la oposición gobierna, y eso es complicado porque además es una elección que va a medir los últimos bastiones de la oposición”.

Aunque en estados como Guanajuato y Yucatán, el Partido Acción Nacional (PAN) gobernante tiene fuertes bases consolidadas y existe una lista de al menos dos personajes fuertes, existen entidades como Tabasco y Chiapas donde no sólo los partidos contrarios al oficialismo carecen de apoyo, sino que casas encuestadoras como Enkoll y Demoscopia Digital no identificaron a un posible contrincante del bloque opositor, lo cual deja al aire sus posibilidades para afianzar terreno en un momento en que 21 de 32 entidades son morenistas.

A eso suma los señalamientos de tensiones dentro de la alianza que ya en el pasado la ha puesto a tambalear. Hace unos días, Xóchitl Gálvez Ruiz, la virtual candidata presidencial del PRI, PAN y PRD, reconoció que “en lugar de trabajar en la calle, me tengo que dedicar a trabajar las broncas con los partidos”. El mensaje lo envió a las dirigencias de los tres partidos para que resuelvan sus conflictos por el reparto de las candidaturas que han tensado su relación.

“Yo les pido que resuelvan las diferencias”, le pidió a los partidos. Y agregó: “Hoy lo que nos une es más importante que lo que nos divide; hoy lo que nos une es México; hoy lo que nos une es la posibilidad de regresarle la paz y la tranquilidad a las calles”.

“Me parece que va a depender un poco de la forma en la que Morena, como en otras entidades, defina la candidatura”, coincidió el analista político Gustavo López-Montiel. “Creo que están esperando a ver cómo queda, a ver quiénes son los candidatos [de Morena] y esperan una ruptura, en algún momento, dentro de Morena que haga que algún candidato candidato se mueva hacia el PAN, o hacia el PRI, hacia el Frente [Amplio por México], o eventualmente hacia el Movimiento Ciudadano”.

Y la predicción resultó cierta en el caso de Morelos, donde la Senadora Lucy Meza, quien había sido puntera de varias encuestas para ser la candidata de Morena, quedó fuera de la contienda interna y decidió sumarse a las filas opositoras para obtener su lugar en la boleta.

En tanto, únicamente en Jalisco se prevé una guerra con tres frentes: el gobernante Movimiento Ciudadano, el bloque PAN-PRI-PRD, y Morena; aunque el partido guinda aventaja a ambos en las encuestas de Demoscopia Digital y Massive Caller.

EN JUEGO, DOS GRANDES BASTIONES DEL PAN

De las entidades que tendrán elecciones locales en el 2024 para renovar la gubernatura, sólo dos están en manos del bloque opositor, específicamente del PAN: Guanajuato y Yucatán, mientras que en Jalisco terminará el primer Gobierno de Movimiento Ciudadano.

En el estado del Bajío, Libia Dennise García Muñoz Ledo ya se registró este sábado como precandidata del albiazul para la gubernatura. La última encuesta de Demoscopia Digital fechada del 11 de septiembre ubicó a la exsecretaria de Desarrollo Social y Humano local con una preferencia de 43.9 por ciento para ser la abanderada de la oposición, en un estado donde la misma casa encuestadora identificó una fuerza votante de 37.8 puntos para PAN-PRI-PRD y 40.5 para Morena-PT-PVEM.

Sin embargo, la misma encuesta realizada por Massive Caller en agosto da una preferencia de voto de 49.1 por ciento para PAN-PRI-PRD y de 29.0 por ciento para Morena; además que en los careos da un margen de ganancia de entre 9.2 y 10.7 puntos porcentuales para la posible candidatas panista en dos careos contra los morenistas Ricardo Sheffield Padilla y Antares Guadalupe Vázquez.

Y en Yucatán, esta misma encuestadora sitúa al PAN con una preferencia de 39.1 puntos, contra 34.4 por ciento de Morena y 8.5 por ciento del PRI.

Ahí, el líder de la encuesta realizada por Demoscopia Digital es al Alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, con una preferencia de 57.6 por ciento para ser el candidato panista, a la par que ya se registró como precandidato; mientras que a nivel partido ubica a Morena-PT-PVEM con una ventaja de 44.7 por ciento contra el 43.2 por ciento de PAN-PRI-PRD.

“Si bien Morena ha tratado de generar algunos espacios, creo que todavía le faltaría en este momento mucho como para poder ganar Guanajuato o Yucatán. No es imposible que lo logren, más aún con los resultados en las elecciones recientes, pero esos dos estados” son la excepción.

¿RENOVARÁ MORENA SUS GOBIERNOS?

Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, Veracruz y Puebla son los cinco estados que actualmente están gobernados por morenistas, además que en Morelos el Gobernador Cuauhtémoc Blanco fue postulado por el Partido Encuentro Social (PES) en coalición con Morena.

Marco Arellano Toledo consideró que la oposición tiene “un problema serio” en las entidades gobernadas por Morena: “Después de seis años, es muy probable que siga gobernando y que renueve el cargo porque no ha habido un desgaste del Gobierno, un desgaste del poder”.

El exconsejero Electoral Distrital remarcó que la oposición tendría que emitir nuevos diagnósticos o proponer una ruta de acción para atender los problemas que ha identificado y señalado en las entidades, pero no lo ha logrado.

“La oposición no ha podido emitir nuevas opciones de solución a los problemas que aquejan a la gente: seguridad, salud, alimentación, vivienda, trabajo; los problemas básicos que no han sido atendidos en estos estados y que crecen y se incrementan. Entonces, la oposición vive también a nivel local, en muchas entidades, y en especial en estas en donde ya gobierna Morena, la oposición no había sido oposición en esas entidades y no ha logrado reconfigurarse”.