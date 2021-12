VIDEOS: Tiroteo durante homenaje a Vicente Fernández en Paseo de la Fama de Hollywood

La policía de Los Ángeles investiga el tiroteo reportado desde un edificio de apartamentos frente a un lugar donde la gente se reunió para recordar al cantante Vicente Fernández.

Los Ángeles, 12 de diciembre (La Opinión).- Mientras en el Paseo de la Fama en Hollywood se vivía un homenaje póstumo a Vicente Fernández, quien murió este domingo, un tiroteo tomó por sorpresa a los visitantes, causando pánico y movilización policiaca.

Las primeras versiones del momento fueron dadas a conocer por el periodista de CBS, Rick Montanez, quien publicó un video de un testigo donde se escuchan los disparos durante este evento realizado en la ciudad de Los Ángeles en honor al cantante mexicano.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez, who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI — Rick Montanez (@RickCBSLA) December 13, 2021

“Disparos en Hollywood mientras la multitud se reúne alrededor de la estrella del Paseo de la Fama de Vicente Fernandez, quien murió esta mañana. El Departamento de Policía de Los Ángeles cerró Hollywood Blvd”, escribió el comunicador.

Pese al pánico que se vivió en la popular avenida, el periodista detalló que nadie resultó herido.

#LAPD confirms a suspect is in custody following a reported shooting from a balcony in #Hollywood. Happened just across street from Walk of Fame star where dozens were gathered to remember singer Vicente Fernández. Can see one window shot out near Hollywood & Argyle. @CBSLA pic.twitter.com/ZiujotkARb — John Schreiber (@johnschreiber) December 13, 2021

Tras los disparos, las autoridades establecieron un perímetro alrededor del área, incluidas varias unidades colocadas en los techos de los edificios circundantes.

Un sospechoso de sexo masculino, presuntamente residente del edificio, fue detenido. Hasta el momento se desconoce el motivo del tiroteo o si estaba dirigido a los civiles.

BREAKING! Los Angeles: Reports of a man with a rifle that shot multiple rounds from an apartment building window right across from where people were gathered for Vicente Fernandez on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/TB4ogItkUi — ɨռȶ3ʟ_ɢֆ (@1nt3l_GS_N3ws) December 13, 2021

