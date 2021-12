Vacunas actuales inducen menos anticuerpos neutralizantes contra Ómicron: estudio

Londres, 13 dic (EFE).- Las vacunas actuales inducen menos anticuerpos neutralizantes contra la Ómicron que frente a otras variantes del coronavirus, revela un estudio publicado este lunes en el Reino Unido, que subraya no obstante que una dosis de refuerzo de los preparados ofrece una buena inmunidad.

En consecuencia, promover la vacunación de toda la población y las dosis de refuerzo “siguen siendo las prioridades a fin de reducir los niveles de transmisión y el potencial para enfermedades graves” del virus, se señala en un comunicado.

NEW STUDY: Oxford researchers have analysed the impact of the Omicron #COVID19 variant on one of the immune responses generated by vaccination.

The results indicate that Omicron has the potential to drive a further wave of infections, including among those already vaccinated.

— University of Oxford (@UniofOxford) December 13, 2021