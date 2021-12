Indignación en Guerrero: Maestro y policía comunitario de 16 años fueron asesinados

Familiares de Salvador Catalán e integrantes del STAUAG acusaron de negligencia y burocratismo al Gobierno del estado porque no los buscaron. En una marcha, vecinos de la cabecera municipal de Juan R. Escudero exigen justicia.

Por Luis Blancas, Emiliano Tizapa Lucena y Francisco Magaña

Chilpancingo/Atoyac, Guerrero, 13 de diciembre (El Sur).- La mañana del 12 de diciembre el exconsejero de seguridad del Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y profesor de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Salvador Catalán Barragán, y su hijastro, el policía comunitario Marco Roble Alejo, de 16 años, fueron hallados asesinados y desmembrados, en bolsas negras, en la colonia Ladrillera de Tierra Colorada.

Por la tarde unos 150 vecinos de Tierra Colorada marcharon en esta cabecera municipal para exigir a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Presidenta Municipal priista Diana Carolina Costilla Villanueva justicia y que no quede impune el doble homicidio.

En conferencia de prensa en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, familiares e integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG) reprocharon que la administración que encabeza la Gobernadora Salgado Pineda no activó de manera correcta el código rojo para localizarlos.

Fuentes policiacas informaron que a las 9:00 de la mañana recibieron el reporte del hallazgo en un predio de la colonia Ladrillera de bolsas negras con restos humanos.

Versiones policiacas indican que un campesino iba caminando por un terreno y encontró bolsas negras.

Policías comunitarios del FUSDEG, policías estatales y ministeriales acudieron al lugar, confirmaron el hallazgo de bolsas negras con restos humanos desmembrados y envueltos en una cobija.

Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital para la necropsia de ley y después ser entregados a sus familiares.

La Fiscalía difundió en un comunicado la tarde de ayer que inició las investigaciones por el delito de homicidio de Marco y Salvador, ambos integrantes del FUSDEG desaparecidos, para dar con los presuntos responsables.

Fuentes del FUSDEG informaron que el excoordinador de seguridad y exconsejero del FUSDEG, Salvador Catalán Barragán, tenía 64 años de edad y su función en la organización era civil, mediador en las mesas de diálogo, guiar y capacitar a los comunitarios para no violentar los derechos humanos de las personas.

Acusaron a la nueva administración del municipio que encabeza la Alcaldesa Diana Carolina Costilla Villanueva, de que pretende debilitar el FUSDEG en el municipio, situación que ha dejado integrantes de la organización muertos.

El policía comunitario Marco Roble Alejo, de 16 años de edad, estudiaba en el Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 5 y era hijastro de Catalán Barragán.

La mañana del jueves el exconsejero del FUSDEG y catedrático de la UAG desapareció cuando salió de su casa en Tierra Colorada y se dirigía a Chilpancingo y ya no regresó. Ese día cumplió 64 años de edad.

La tarde de ese día dos policías comunitarios del FUSDEG fueron privados de su libertad en el camino que se dirige a la localidad Plan de Lima cuando iban a llenar garrafones de agua, al día siguiente uno de ellos fue liberado golpeado.

La noche de ese día vecinos de Tierra Colorada bloquearon 21 horas la carretera federal México-Acapulco en el crucero hacia Ayutla, para exigir la liberación de Salvador Catalán Barragán, y el policía comunitario Marco.

EL ESTADO NOS HA FALLADO

La hija del exconsejero del FUSDEG, secretaria de Acción y Femenil del STAUAG, Evelia Estela Catalán Casiano, reprochó a la administración que encabeza Evelyn Salgado Pineda porque hubo negligencia, burocracia y no activó el código rojo para la búsqueda de su papá y del policías comunitario de 16 años.

“Estamos consternados teníamos una esperanza para encontrarlos, lo que quiero es justicia, lo que quiero que agarren a los responsables, que paguen por este crimen, porque los mataron no le hacían nada a nadie, lo único que hacen es buscar seguridad a su pueblo y a su propia familia, eso no es un delito, buscar seguridad a tu familia y a tu pueblo”, declaró.

Catalán Casiano resaltó que su papá fue un luchador social, un defensor de los derechos de su pueblo, fundador del partido de Morena, y precandidato a la Alcaldía de Juan R. Escudero, y se quejó de que el instituto político al que perteneció, así como la Gobernadora no hicieron nada para encontrarlo con vida, “hoy el Estado nos ha fallado”.

Reprochó que en la administración de Salgado Pineda hubo negligencia y no activó el código rojo para la búsqueda de su papá y del policía comunitario adolescente, “eso obstaculiza el proceso para encontrar a las personas desaparecidas no nada más a mí me pasó, hay muchas familias que tienen a sus seres queridos y tienen muchos años de no localizarlos, por esta negligencia de las instituciones no hay justicia”.

Señaló que la Administración Central de la UAG no se pronunció a favor de su papá para ser localizado, y agregó que los policías ministeriales comenzaron el sábado el operativo para localizarlo, “estábamos solicitando que participara la Guardia Nacional y la Marina para peinar la zona y no apoyaron”.

Dijo que por la mañana recibieron una llamada de sus dos hermanos en la que le informaron que los cuerpos hallados en bolsas negras en la colonia La Ladrillera eran de su papá y el policía comunitario Marco.

Exigió a los gobiernos municipal, estatal y federal justicia y el esclarecimiento de los dos homicidios para que no queden impunes.

Por su parte el integrante del Comité Ejecutivo del STAUAG, Cándido Cruz Vargas, lamentó la muerte del miembro de la organización y reprochó al Rector José Alfredo Romero Olea que no se pronunciara para exigir la presentación con vida del maestro.

Cruz Vargas informó que Catalán Barragán tenía 35 años laborando como catedrático, 12 años trabajó en la Facultad de Ciencias de la Educación en la capital y actualmente laboraba en la Facultad de Ciencias de la Educación en Acapulco.

Indicó que trabajó en las preparatorias 15 y 12 de Tecoanapa y Tierra Colorada, además fue secretario general e integrante del Comité Ejecutivo de STAUAG, “fue una excelente persona, un buen político y luchador social, pedimos justicia, el Gobierno del estado y federal no hicieron nada para encontrarlo al compañero”.

MARCHA

Unos 150 habitantes de Tierra Colorada marcharon en esta cabecera municipal para exigir a la Salgado Pineda y a Diana Carolina Costilla Villanueva, justicia y que no quede impune el doble homicidio de Catalán Barragán y el policía comunitario Marco Roble.

Los manifestantes a las 2:30 de la tarde partieron de la base comunitaria del FUSDEG y se dirigieron al Ayuntamiento de Tierra Colorada.

Los inconformes exigieron a la Gobernadora y a la Presidenta Municipal el esclarecimiento del asesinato del exconsejero del FUSDEG y el policía comunitario y detener a los presuntos responsables.

Pidieron el cese de las agresiones en contra de la Policía Comunitaria del FUSDEG y que los dejen trabajar brindando seguridad a la población y el municipio.

EJECUTAN AL COMANDANTE DE LA UPOEG EN SAN MARCOS; BALACERAS EN LAS VIGAS

La noche del viernes, el comandante de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Vicente Cuenca, fue ejecutado a balazos afuera de su casa en San Marcos y la noche del sábado hubo balaceras en el municipio de Las Vigas.

Fuentes policiacas informaron que minutos después de las 9 de la noche del viernes recibieron el reporte de una persona asesinada en la colonia Zapata.

Al lugar llegaron policías estatales, confirmaron el hallazgo del comandante de la UPOEG, asesinado a balazos afuera de su casa.

Los familiares de la víctima no permitieron que peritos de la FGE realizaran las diligencias y trasladaron el cuerpo a su casa.

La Fiscalía difundió un comunicado que indica que inició la carpeta de investigación por el homicidio del comandante de la organización y dar con los presuntos asaltantes.

Consultado por teléfono, el dirigente de la UPOEG Bruno Plácido Valerio informó que el comandante de San Marcos había sido amenazado de muerte y policías de la organización están realizando las investigaciones para dar con los responsables del homicidio y agregó que Vicente perteneció a la organización desde hace nueve años.

Plácido Valerio comentó que las balaceras que ocurrieron la noche del sábado en el municipio de Las Vigas fueron por las investigaciones del caso de comandante, pero no dio detalles sí hubo muertos, lesionados, casas y vehículos afectados.

“Ya se está investigando la muerte del comandante, pero la balacera en Las Vigas fue a raíz de las investigaciones que estamos haciendo, no tenemos más detalles del saldo de las balaceras porque la Guardia Nacional está en la zona y no podemos dar más detalle de las investigaciones”, declaró.

Mientras que las autoridades policiacas no dieron detalles de las balaceras que ocurrieron la noche del sábado en Las Vigas.

CONDENA LA GOBERNADORA LOS ASESINATOS DEL MAESTRO DE LA UAG Y EL JOVEN COMUNITARIO

La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda condenó y reprobó el homicidio del catedrático de la UAG y exconsejero del FUSDEG, y del joven Marco Roble Alejo.

También solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar las investigaciones para esclarecer el caso y llevar a la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

Este domingo a las 8:44 de la noche, en su página oficial de Facebook, Evelyn Salgado publicó el siguiente mensaje: “En mi calidad de Gobernadora constitucional del estado de Guerrero, lamento, condeno y repruebo el homicidio del catedrático de la UAG, Salvador Catalán Barragán, y del joven Marco Roble Alejo, de 16 años de edad, quienes fueron encontrados sin vida en el municipio de Juan R Escudero”.

Afirmó que “por estos hechos, solicito de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones para esclarecer este caso y en coordinación con las instancias de Seguridad, llevar ante la justicia al o los autores intelectuales y materiales de este artero crimen, que no debe quedar impune”.

Aseguró que “desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, giré instrucciones a las dependencias pertinentes, para realizar la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas”.

Agregó que también instruyó “a través de la Secretaría General de Gobierno, el pasado viernes, que se sostuviera un encuentro con la maestra Evelia Estela Catalán Casiano y la señora Enedina Alejo Luna, familiares del catedrático Salvador Catalán Barragán; reunión encabezada por el Secretario de Gobierno, Saúl López Sollano, y el Vicefiscal de Investigación, Héctor Calleja Panigua”.

“Reprobamos estos actos de violencia, que lastiman a la sociedad y que como autoridades nos comprometen a redoblar los esfuerzos, por la pacificación que Guerrero tanto necesita”, concluyó su mensaje Salgado Pineda.

Según los familiares, que darían una conferencia por la mañana en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo, para exigir su presentación, informaron minutos después de las 10 de la mañana. Los dos fueron privados de su libertad el jueves 9 de diciembre.

LOS ASESINATOS EN TIERRA COLORADA FUERON POR “AJUSTE DE CUENTAS” O EXTORSIONES, DICE EL OBISPO

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, declaró que el asesinato de Salvador Catalán Barragán, y de Marcos, de 16 años, se debió a un “ajuste de cuentas o también a extorsiones”.

Exhortó a la ciudadanía del estado a exigir seguridad, “yo creo que lo menos que podemos tener es la tranquilidad, es la seguridad de salir a la calle”, y pidió a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al Secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, “más seguridad, porque es obligación de las autoridades cuidarnos y defendernos”.

Consultado este domingo, vía telefónica, respecto al exconsejero del FUSDEG y catedrático de la UAG, Salvador Catalán y de Marcos, que fueron hallados asesinados dentro de bolsas de plástico negras, Rangel Mendoza opinó que “se están dando estos hechos de violencia todos los días, aquí en el estado, aquí en el municipio de Chilpancingo. Recuerdo que tanto el Secretario General de Gobierno como la Gobernadora decían que tenían sus propias estrategias, pero yo creo que les han dejado el campo muy abierto a estas personas (grupos delincuenciales)”.

Exhortó: “Pues pongan más atención, porque yo veo también en el mismo Chilpancingo los delincuentes van vienen, se pasean, secuestran, cobran derecho de piso y muchas cosas. Necesitamos una mano un poquito más fuerte”.

“Se están dando estos ajustes de cuentas o también extorsiones, que se están dando desgraciadamente”, afirmó respecto al homicidio de Catalán Barragán y el comunitario menor de edad.

Respecto si ya se reunió con la Gobernadora, respondió que “no, no se ha dado nada de esta reunión. Creo que hemos no hemos coincidido en nuestras agendas y yo realmente veo poca voluntad por parte de ellos. Pero yo creo que la salida es unir la fuerza todos juntos y atacar este problema de la inseguridad, porque no hay ni quién les eché mano. Aquí, en el mismo Chilpancingo, casi todos los días hay acontecimientos. Entonces, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos protege? ¿Quién nos va a defender? Y bien saben quiénes son las personas que andan haciendo todo esto”.

También exhortó a la ciudadanía a que “exijamos, yo creo que lo menos que podemos tener es la tranquilidad, es la seguridad de salir a la calle tranquilos y no que cualquiera nos vaya a perjudicar”.

Agregó que la responsabilidad es del Gobierno en general, “desde la Gobernadora hasta el Secretario de Seguridad del estado, como la encargada de la Seguridad de Chilpancingo (Martha Isela Vázquez Adame). Necesitamos más seguridad y es obligación de las autoridades cuidarnos y defendernos”.

Reiteró que posiblemente el asesinatos de los dos integrantes del FUSDEG de debía a que “ahorita se está dando eso, extorsiones y ajustes de cuentas abiertamente”.

Más tarde, en su homilía de las 7 de la noche, el obispo pidió orar “por la paz y el orden de la ciudad de Chilpancingo, que no se estén repitiendo los incidentes que se dan”, en referencia a los hechos de violencia.

EL ASESINATO DE SALVADOR CATALÁN ES UNA AGRESIÓN AL MOVIMIENTO SOCIAL, DENUNCIAN EN ATOYAC

Miembros de organizaciones sociales exigieron justicia por los asesinatos. El Frente Progresista Guerrerense encabezó este domingo una conferencia de prensa, acompañado por integrantes de la Preparatoria Popular de El Quemado, la Red de Apoyo Solidario, la Organización de Trabajadores de Salud Acapulco y Zihuatanejo, la OTS, Mujeres en Acción de Zihuatanejo, Organización de Comerciantes, profesores de la Preparatoria 22 de la UAG, y el Campamento de Liberación Campesina.

En el obelisco a Lucio Cabañas en el Zócalo de Atoyac, encabezados por Eloy Cisneros Guillén, los activistas exigieron a los tres órdenes de Gobierno una investigación exhaustiva y objetiva de lo que consideran una agresión al movimiento social. Lamentaron que sigan siendo vulnerables y víctimas de la represión.

Señalaron que están indignados por estos reprobables hechos y exigen una averiguación con resultados porque con “cada fiscal, sólo dicen que investigan, pero no dan resultados”.

Destacaron que el consejero del FUSDEG y profesor universitario asesinado era una persona trabajadora que sólo buscaba un trato mejor para la gente del pueblo.

Pidieron que Evelyn Salgado Pineda y el Gobierno federal den con los responsables que “quién sabe quiénes sean”, pero están dejando vulnerable a la población.

Ahí las mujeres de la organización exigieron seguridad para la hija del universitario asesinado ya que es parte de la red feminista de Guerrero y con estos hechos están dejándola vulnerable “como mujeres nos sentimos amenazadas y hostigadas exigimos que el Gobierno haga justicia”.

