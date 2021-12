“Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a él”: colectivos en Palacio Nacional

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Colectivos integrados por familiares de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato se manifestaron frente a Palacio Nacional, donde regaron tierra para crear la simulación de fosas clandestinas en dicha entidad.

Se trata de una manifestación pacífica encabezada por Una Promesa Por Cumplir, Colectivo Una Luz en Mi Camino y Hasta Encontrarte con el objetivo de demandar ayuda del Gobierno.

“Si AMLO no va a las fosas, las fosas vienen a él”, dice el lema de la manifestación que se encuentra en el circuito del Zócalo; además, también se colocaron las frases “buscamos respuestas”, “¿dónde está la justicia?”, “la verdad no puede seguir enterrada” y “no queremos enterrarlos, queremos buscarlos”, las cuales fueron cubiertas con tierra que las madres colocaron con los letreros de sus hijos desaparecidos.

Los manifestantes llegaron a la plancha del Zócalo a las 7:00 de la mañana y con ellos arribó un camión que dejó varios kilos de tierra. Además, gritaron consignas como “de norte a sur, de este a oeste, seguimos en la lucha cueste lo que cueste”.

A través de un comunicado, el colectivo Hasta Encontrarte destacó que están en busca de padres, madres, hermanas, hermanos hijas e hijos que “la violencia nos arrebató”.

“Cuando las autoridades nos dijeron que no había fosas clandestinas en el estado, nosotras con nuestras manos llenas de tierra y amor les demostramos que sí. Porque cuando nos dijeron que ya no había masacres, fueron personas inocentes las víctimas de esos delitos las que probaron que sí. Porque cuando se quiso justificar una fallida estrategia de combate al huachicol, quienes sufrimos las consecuencias fuimos nosotras”.

El colectivo afirmó que están cansados de “pedirle audiencias a oídos sordos”, de enterrar a sus seres queridos y no tener respuestas, ya que las últimas dos veces que AMLO estuvo en Irapuato se hizo caso omiso a las súplicas de los manifestantes.

Los integrantes de los colectivos están buscando una audiencia con el Presidente López Obrador para pedir que realice las búsquedas correspondientes para localizar a sus seres queridos, que se reconozca que la crisis que vive Guanajuato es también responsabilidad de su Gobierno, debido a que su estrategia de seguridad militarizada ha tenido como consecuencia el aumento de violencia en el estado.

También que sea garantizada la seguridad de las buscadoras, ya que, señalan que las condiciones de violencia que atraviesan algunas están amenazadas y su vida corre peligro; mesas de trabajo con los tres niveles de Gobierno, un canal de comunicación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal de Guanajuato y las familias; pues no son casos aislados sino que responden a una violencia estructural.

Asimismo piden un plan de coordinación regional con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones locales de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas; que se priorice la búsqueda en vida desde las instancias federales.

Que se aumente el presupuesto para la Comisión de Atención a Víctimas, garantizar la reparación y atención a víctimas de violencia, el avance en los trámites de las becas Benito Juárez prometidas desde el año pasado, y finalmente dar respuesta y seguimiento a las observaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Las víctimas no somos un botín político, no tenemos porque tener color, tenemos necesidades y dolor que merece respeto y atención. Guanajuato merece políticas integrales de prevención y atención de violencia de delitos que se enmarcan en el ámbito federal. Basta de lavarse las manos o culparse entre los distintos niveles de Gobierno. exigimos respuestas. Porque vivas y vivos se los llevaron, vivos los queremos”, puntualizaron.

Si @lopezobrador_ no va a las fosas, nosotras se las traemos. Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores o gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos queremos abrazarlos. #LaAusenciaSeSiente pic.twitter.com/kwya7UxhUc

— Hasta Encontrarte (@HEncontrarte) December 13, 2021