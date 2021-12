Elon Musk, el hombre más rico del mundo, es nombrado Persona del Año por Times

Estados Unidos, 13 de diciembre (RT).– El director general de SpaceX y Tesla Motors, Elon Musk, ha sido nombrado este lunes Persona del Año para 2021 por la revista Time.

El magnate ha tenido una gran influencia en muchos aspectos este año, desde la industria espacial hasta la industria del automóvil, pasando por las redes sociales, donde cuenta con millones de seguidores.

Su empresa automovilística, Tesla, controla dos tercios del multimillonario mercado de los vehículos eléctricos, del que fue pionera, y está valorada en un billón de dólares. Esto ha convertido a Musk, con un patrimonio neto de más de 250 mil millones de dólares, en el ciudadano privado más rico de la historia.

