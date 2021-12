FOTOS: ¿Cómo fue el Quetzalcoatlus, animal volador más grande que ha existido?

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) – Hace 70 millones de años, a lo largo del río Grande en Texas, una criatura impresionante y aterradora acechaba las marismas: el pterosaurio de cuatro metros de altura conocido como Quetzalcoatlus.

Con una envergadura de 12 a 13 metros, fue el animal volador más grande que jamás haya vivido en la Tierra.

Uno de los artículos, escrito en coautoría por la Universidad de California (UC), Berkeley, el paleontólogo Kevin Padian, profesor emérito de biología integrativa y curador emérito en el Museo de Paleontología de la UC, responde a algunos de los misterios que rodean el comportamiento de volar y caminar de este animal único sobre el cual poco se ha publicado desde su descubrimiento hace más de 45 años. ¿Cómo puede un animal caminar con alas tan largas que tocan el suelo cuando se pliegan? ¿Qué comió y cómo se alimentó? ¿Qué tan fuerte era un volador? ¿Y cómo se lanza al aire un animal cuyas alas miden 40 pies, pero cuyas patas solo miden seis pies de alto en la cadera?

Fleshing out the bones of Quetzalcoatlus, Earth’s largest flier everhttps://t.co/PXrh0dUe5Y

— UC Berkeley (@UCBerkeley) December 8, 2021