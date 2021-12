West Side Story debuta débilmente en taquilla con 10.5 millones de dólares

West Side Story se enfrentó a un mercado desafiante tanto para los lanzamientos dirigidos por adultos como para los musicales.

NUEVA YORK, 13 de diciembre (AP).- A pesar de la aclamación de la crítica y dos años de anticipación, el lujoso resurgimiento de West Side Story de Steven Spielberg hizo poco ruido en la taquilla, debutando con 10.5 millones de dólares en venta de entradas, según estimaciones del estudio el domingo.

Una deslumbrante adaptación para pantalla ancha y el primer musical de Spielberg, West Side Story fue uno de los títulos más esperados del año. Con un guión de Tony Kushner y Rita Moreno que regresa a su película revolucionaria 60 años después, West Side Story de 100 millones de dólares personifica una película de prestigio a gran escala que Hollywood ya no produce con frecuencia. Llegó a los cines con una ola de críticas entusiastas y expectativas de que podría desempeñar un papel protagónico en los Premios de la Academia de marzo .

Pero West Side Story se enfrentó a un mercado desafiante tanto para los lanzamientos dirigidos por adultos como para los musicales. El público ha regresado constantemente a los multicines en el segundo año de la pandemia, pero los cinéfilos mayores, que constituían la mayor parte de los compradores de boletos para el último de Spielberg, han estado entre los más lentos en regresar.

Los musicales también han tenido problemas para ponerse al día en los cines. In the Heights de Lin-Manuel Miranda se lanzó con 11 millones de dólares en junio, pero el lanzamiento de Warner Bros. se transmitió simultáneamente en HBO Max. El criticado Dear Evan Hansen, de Universal, debutó con 7.4 millones de dólares en septiembre.

Pero este era Spielberg. Si alguien podía reavivar el cine, pensaba, era él. Sin duda, uno de los deslumbrantes artesanos de las películas, un director sinónimo de taquilla, podría provocar un renacimiento más completo en los cines. West Side Story también se encuentra entre los musicales más queridos. La película de 1961, dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, ganó 43.7 millones dólares (o alrededor de 400 millones de dólares ajustados por inflación) y ganó 10 premios Oscar, incluida la mejor película.

Todavía se puede esperar que West Side Story funcione bien en el lucrativo corredor de vacaciones, durante el cual películas más jóvenes como Spider-Man: No Way Home (se espera que el próximo fin de semana se convierta en el primer lanzamiento pandémico que se estrene con 100 millones o más a nivel nacional) y Sing 2 probablemente serán los principales atractivos. Los ejecutivos de cine esperan que la variante omicron de COVID-19 en expansión no retrase la taquilla justo cuando Hollywood se acerca a su período más rentable.

Pero la recepción silenciosa de West Side Story preocupará a la industria. Durante mucho tiempo, las esperanzas estaban puestas en Spielberg, con su espectacular canción y baile, para recuperar parte del encanto de las películas. En cambio, poco en este momento fuera de los lanzamientos de Marvel está encontrando grandes audiencias. Muchos espectadores simplemente no han regresado todavía .

“Atraer a los espectadores a los dramas para adultos en grandes cantidades en este momento parece un impulso bastante pesado”, dijo Paul Dergarabedian, analista de medios senior de la firma de datos Comscore. “Eso disminuirá con el tiempo, pero es preocupante para los cineastas y los estudios”.

“Pero no creo que este sea el acto final de West Side Story”, agregó Dergarabedian. “Mucha gente descartó The Greatest Showman“.

Ese lanzamiento de 2017 se lanzó con un modesto fin de semana de apertura de 8.8 millones de dólares antes de disfrutar de una carrera larga y rara que lo convirtió, con 435 millones dólares en todo el mundo, en uno de los musicales de acción en vivo más taquilleros de la historia. Sin embargo, durante la pandemia, las películas se han desvanecido rápidamente en el multiplex y, a menudo, se han orientado más rápidamente hacia la transmisión o el lanzamiento en casa.

Protagonizada por la debutante Rachel Zegler y Ansel Elgort como Maria y Tony, West Side Story recaudó 4.4 millones de dólares en 37 territorios de ultramar. Debido a que la película incluye un personaje transgénero, fue prohibida en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Omán y Kuwait.

David A. Gross, que dirige la consultora cinematográfica Franchise Entertainment, calificó la apertura de “suave”.

“Si West Side Story va a ser rentable, deberá conectarse internacionalmente y a nivel nacional”, dijo Gross en un correo electrónico. “Hasta ahora, las primeras inauguraciones europeas han sido buenas, pero esto va a ser un desafío con las condiciones para ir al cine tan difíciles como son”.

La película de Spielberg tardó mucho en llegar. Su lanzamiento se retrasó un año por la pandemia. Fue desarrollado en 20th Century Fox, que fue adquirida por Walt Disney Co. poco antes de que comenzara la producción. Días antes de su estreno en el Lincoln Center, el venerado letrista del musical, Stephen Sondheim, murió a la edad de 91 años.

El segundo lugar para el fin de semana fue para el animado Encanto de Disney, que se mantuvo con fuerza en su tercera semana, cayendo solo un 27 por ciento con respecto al fin de semana anterior. Recaudó 9.6 millones de dólares de viernes a domingo, con lo que su total acumulado fue de 71.3 millones de dólares a nivel nacional y 80.5 de dólares millones a nivel internacional.

El único otro estreno amplio del fin de semana, el drama de fútbol americano universitario de STX Films, Campeones nacionales, pasó casi desapercibido, recaudando 300 mil millones de dólares en mil 197 cines.

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de EU Y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.

1. West Side Story, 10.5 millones de dólares.

2. Encanto, 9.4 millones de dólares.

3. Ghostbusters: Afterlife, 7.1 millones de dólares.

4. House of Gucci, 4.1 millones de dólares.

5. Eternals, 3.1 millones de dólares.

6. Resident Evil: Bienvenido a Raccoon City, 1.7 millones de dólares.

7. Clifford the Big Red Dog, 1.3 millones de dólares.

8. Christmas With the Chosen, 1.3 millones de dólares.

9. Dune, 857 mil dólares.

10. Venom: Let There Be Carnage, 850 mil dólares.