El peso pierde y vuelve a los 21 por dólar, en espera de últimos reportes del 2021

La jornada de este lunes contrasta con la recuperación que estaba mostrando la moneda de México frente al dólar el pasado viernes, luego de que se publicaran los datos de la inflación en EU, la cual fue la mayor para el mes de noviembre en 40 años.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– La divisa mexicana cerró la jornada de este lunes con pérdidas frente al dólar al volver al piso de las 21 unidades por moneda de EU, pese a que abrió con pocas variaciones respecto al cierre del viernes.

El peso subió de 20.86 por la mañana hasta 21.02 al corte de las 15 horas. El tipo de cambio tuvo una variación de 7.8 centavos a la espera de los últimos anuncios del año sobre la política monetaria.

De acuerdo con los datos del Banco de México (Banxico), el dólar interbancario se vendió hasta en 20.93 pesos, mientras que en ventanillas la divisa extranjera se colocó en 21.52 unidades.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una caída del 1.55 por ciento en su principal indicador para ubicarse en los 50 mil 419.17 puntos, en una jornada en la que las pérdidas se concentraron en los sectores financiero y de telecomunicaciones.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró con una pérdida (1.55 por ciento, luego de haber ganado 1.22 por ciento la semana anterior.

Al interior del índice mexicano “las pérdidas se concentraron en el sector financiero (-3.12 por ciento) y de telecomunicaciones (-2.4 por ciento)”.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 50,419.17 / -1.55% Dólar Spot: 21.0078 — Bolsa Mexicana (@BMVMercados) December 13, 2021

Mientras que por emisora se registraron pérdidas en 27 de las 35 principales empresas incluidas en la muestra del índice, las cuales estuvieron lideradas por Banorte (-4.42 por ciento), Banco del Bajío (-4.3 por ciento) y Banregio (-3.21 por ciento).

En contraste, las emisoras con mejor desempeño en la sesión fueron Megacable (2.27 por ciento), Walmex (1.09 por ciento) y José Cuervo (0,93 por ciento).

En el caso del crudo mexicano de petróleo, la mezcla subió hasta 66 dólares con 74 centavos, es decir con una variación menor respecto a la sesión pasada.

El pasado 9 de diciembre, el petróleo mexicano cotizó en 66.37 dólares por barril, mientras que en la sesión previa inmediata el costo del barril mexicano estaba en 67.45 dólares, una variación de sólo 45 dólares respecto a su sesión anterior.

WALL STREET EMPIEZA LA SEMANA EN ROJO

Wall Street cerró este lunes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió un 0.89 por ciento por las preocupaciones que todavía desata la variante ómicron del coronavirus, así como por la cautela ante la reunión del próximo miércoles de la Reserva Federal de EE. UU. (Fed).

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó 320.04 puntos, hasta 35 mil 650.95 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 descendió un 0.91 por ciento o 43.05 enteros, hasta 4 mil 668.97 puntos.

El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes, se dejó hoy un 1.39 por ciento o 217.32 unidades, hasta 15.413,28 enteros.

El parqué neoyorquino abrió la semana con caídas en sus tres índices tras una semana en la que a pesar de los temores desatados por el ómicron, en el acumulado semanal el Dow Jones de Industriales avanzó un 4 por ciento, el selectivo S&P 500 un 3.8 por ciento y el índice compuesto Nasdaq un 3.6 por ciento.

Durante la robusta semana pasada, en la que el S&P 500 encadenó sus mejores cinco días seguidos desde febrero, tampoco pudo con el optimismo de los inversores la fuerte subida de la inflación en Estados Unidos, ya que el mercado aparentemente esperaba una cifra peor y, por otra parte, refuerza la esperanza de que pronto se alcance un techo en los precios.

La tasa interanual de inflación de noviembre subió hasta el 6.8 por ciento -6 décimas por encima de la de octubre-, lo que supone el registro más alto de los precios de consumo en 39 años y redobla la presión sobre la Reserva Federal para que tome medidas de contención.

Wall Street tiene la mirada puesta en la reunión de política monetaria que celebrará el banco central el miércoles, en la que podría detallar sus planes de aceleración de la retirada de estímulos y cuándo empezará a elevar los tipos de interés.

WTI Y BREN BAJAN A 71 Y 74 DÓLARES

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una pérdida del 0,5 % y se situó en 71,29 dólares, mientras los inversores siguen de cerca la evolución de la variante ómicron del coronavirus.

Según datos al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en enero restaron 0,38 dólares con respecto a la sesión previa.

El petróleo de referencia estadounidense, que el viernes despidió su mejor semana desde agosto, ya abrió con perdidas la primera jornada semanal.

La incertidumbre marcó la evolución de la semana pasada, aunque no impidió que el oro negro estadounidense concluyera con una revalorización del 8 por ciento pese a preocupación por las restricciones impuestas por varios Gobiernos europeos para contener los contagios de coronavirus.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en febrero terminó este lunes en el mercado de futuros de Londres en 74,33 dólares, un 1,17 por ciento menos que al finalizar la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de 0,88 dólares respecto a la última negociación, cuando cerró en 75,21 dólares.

Las perspectivas de restricciones más duras durante las próximas semanas ante la expansión de la variante Ómicron del coronavirus incrementaron el temor a una ralentización de la demanda y lastraron la cotización del Brent.

El descenso del precio estuvo motivado asimismo por el ánimo entre los inversores de recoger beneficios en el mercado de los futuros del petróleo tras la subida del 7,49 por ciento registrada la semana pasada, según los analistas.