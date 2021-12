¿Mancera es investigado? “No puedo decir que sí o que no”: Vocero de la FGJ-CdMx

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– ¿Miguel Ángel Mancera está bajo investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México por el caso de desvío de recursos durante la pasada administración? El vocero de la dependencia Ulises Lara López dijo esta tarde que no podría afirmarlo, pero tampoco decir que no.

“No podría decirle eso, es un tema del cual nosotros no podemos señalar a alguien, no le puedo decir que está, tampoco que no esté, es decir, no podemos dar información en ninguno de los dos sentidos. Lo que sí le puedo decir es que en los casos que estamos trabajado en los próximos días estaremos presentando más elementos. Lo que queremos es evitar que en el futuro nadie aproveche su cargo para dañar al erario y a la ciudad”, dijo el funcionario en entrevista para el programa “Los Periodistas”, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.