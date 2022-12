El método de Morena son encuestas, y hay que aceptar resultados: AMLO sobre Coahuila

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- Luego de la polémica que se desatara ayer por la selección del Senador Armando Guadiana Tijerina para ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, el Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó la mañana de este martes que el método de selección de candidatas y candidatos en el partido que fundó son las encuestas, por lo que hizo un llamado a que las y los aspirantes respeten los resultados.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario fue cuestionado por el anuncio de Morena, quien presentó ayer los resultados de tres encuestas que se realizaron para definir a su abanderado rumbo a la contienda electoral coahuilense del 2023. En los ejercicios salió favorecido el Senador Armando Guadiana Tijerina, con lo que se oficializó su candidatura, sin embargo, otro de los aspirantes, Ricardo Mejía Berdeja, descalificó los datos.

“No me implico en estos asuntos que tienen que ver con la decisión que está haciendo Morena. Es mi partido, pero yo tengo licencia. Estoy ocupado en cumplir con mi responsabilidad como Presidente de México, sin embargo, estoy enterado y conozco, como lo establecen los estatutos de todos los partidos, que para elegir candidatos se llevan a cabo encuestas”, dijo.

Desde Palacio Nacional, López Obrador aseguró que cuando fue dirigente de Morena procuró que “se estableciera en los estatutos la selección de candidatos mediante encuestas porque tiene ventajas si se hace bien la encuesta”, pues “la gente que es consultada expresa libremente lo que siente, su punto de vista”.

“Cuando son elecciones ya sea en convenciones, inclusive con casillas, hay muchos riesgos de fraude, de que se compren delegados o que se acarree gente y se compren votos. Todo esto que desgraciadamente es parte de la subcultura política de nuestro país, toda esta herencia antidemocrática que viene de lejos, porque ya hemos hablado bastante de que por siglos no ha habido democracia en nuestro país y lo que ha habido son fraudes electorales”, señaló.

El Jefe del Ejecutivo federal acusó que tampoco se respetaba la voluntad del pueblo, pero que hasta ahora se están dando los primeros pasos “y no sin resistencia de los oligarcas que tienen una manera muy peculiar de ver la democracia”.

“La usan cuando les conviene, pero no aceptan las reglas básicas de la democracia: que es el ciudadano, que es el pueblo el que decide, y que todos somos iguales y que vale lo mismo el voto de un campesino, que el voto de un potentado. Eso no lo aceptan. Para ellos hay votos que cuentan y votos que pesan. Además, grandes electores que deciden por todos”, consideró.

Ante dicha situación, el Presidente de México explicó que “para evitar fraudes, se decidió [seleccionar candidatas y candidatos] por encuestas”, un método con el que está totalmente de acuerdo.

“Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o lo que determina, es cómo lo ve la gente”, reiteró.