El francés Fred Vasseur es nuevo jefe de equipo de Ferrari en F1; sustituye a Binotto

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS).- El francés Fred Vasseur, hasta ahora jefe de equipo de Alfa Romeo, será el nuevo director general y director del equipo Ferrari de Fórmula 1, sustituyendo a Mattia Binotto, ha confirmado este martes la “Scuderia”.

Vasseur, que se incorporará a su nuevo cargo el próximo 9 de enero, cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo del motor, desde las fórmulas junior a la Fórmula 1, donde ha trabajado la última década. Durante su estancia en las GP2 Series, ayudó a Nico Rosberg (2005) y a Lewis Hamilton (2006) a proclamarse campeones.

Scuderia Ferrari announces that Fred Vasseur will join Scuderia Ferrari on 9 January as Team Principal and General Manager.https://t.co/k6AheXT1Do pic.twitter.com/L882T0gHsl

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 13, 2022