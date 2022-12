“Tengan cuidado”: AMLO a quienes piensan irse a oposición; ahí hay anarquía, advierte

El mandatario federal aseguró que la oposición está dominada por la “anarquía política” y advirtió que no cuenta con lo principal que es el pueblo.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de México, sin mencionar explícitamente el nombre del Senador Ricardo Monreal, pidió esta mañana tener cuidado a quienes buscan salir del movimiento que encabeza, pues aseguró que los partidos del bloque conservador no tienen nada que ofrecer.

Además, en su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su partido no habrá ruptura. “Eso quieren nuestros adversarios”, señaló.

“Hasta en el caso de que alguien dijera ‘me voy’, no pasa nada porque para tomar una decisión de ruptura se necesita una causa, no se puede ser rebelde sin una causa, y si no hay elementos, no hay pruebas y sólo es ‘Como soy muy importante y como no me tomaron en cuenta, pues me voy. Además, me están tirando un lazo los del bloque conservador’. Yo les diría a los que podrían tomar, que serían muy pocos, ese camino que tengan cuidado, porque, ¿qué les pueden asegurar los del bloque conservador?”, cuestionó.

“Ahí hay anarquía política. No tienen ni programa ni dirigentes. Bueno, no tienen lo principal, no tienen pueblo. Nada más imagínense, cómo le van a hacer. Les pregunto: ¿Van a hacer encuesta? ¿Cómo van a elegir al candidato del bloque conservador? ¿O van a constituir un grupo de representantes de la oligarquía, un supremo poder conservador que es el que va a elegir? Eso lo tienen que resolver”, añadió.

Y es que el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha dejado ver la posibilidad de irse con Va por México para competir en la candidatura presidencial de 2024, aunque el panista Santiago Creel Miranda dijo que si se suma al bloque de la oposición será recibido, pero no como aspirante presidencial, por lo que ahora se desconoce bajo qué bandera intentará cumplir su deseo de suceder a López Obrador en 2024 o si buscará una candidatura menor bajo el brazo de la oposición.

Las expresiones de Monreal no han sido bien vistas en Morena. Tan no fue así, que hubo expresiones duras contra él durante la marcha del 27 de noviembre convocada por el Presidente López Obrador, a la que decidió no ir. Lo llamaron “traidor” y circuló una frase que se ha vuelto ya un clásico en estos tiempos: “No mentir, no robar, no Monreal”.

Sin embargo, el Senador ha rechazado que su lucha sea contra Andrés Manuel López Obrador o contra el partido, sino sólo para democratizar a Morena y ser el candidato presidencial de la reconciliación nacional.

Pero el Presidente no lo ha mencionado dentro de los posibles candidatos y, en cambio, sí ha dicho abiertamente que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto López Hernández harían un buen papel al gobernar México, ya que, dijo, “tienen principios, son honestos y están vinculados al pueblo”.

Por ello, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado ha pedido que en el partido haya “piso parejo”, incluso ha llamado a la dirigencia nacional de Morena, la cual lidera Mario Delgado, “para que fije reglas de comportamiento igualitario, de trato igualitario y de que no se dé en los hechos una imposición adelantada”.

De igual manera, Ricardo Monreal se ha pronunciado en contra del método de Morena para elegir a los candidatos: la encuesta.

Hoy, desde Palacio Nacional, López Obrador defendió el método y aseguró que cuando fue dirigente de Morena procuró que “se estableciera en los estatutos la selección de candidatos mediante encuestas porque tiene ventajas si se hace bien la encuesta”, pues “la gente que es consultada expresa libremente lo que siente, su punto de vista”.

“Cuando son elecciones, ya sea en convenciones, inclusive con casillas, hay muchos riesgos de fraude, de que se compren delegados o que se acarree gente y se compren votos. Todo esto que desgraciadamente es parte de la subcultura política de nuestro país, toda esta herencia antidemocrática que viene de lejos, porque ya hemos hablado bastante de que por siglos no ha habido democracia en nuestro país y lo que ha habido son fraudes electorales”, señaló.

El Presidente de México explicó que “para evitar fraudes, se decidió [seleccionar candidatas y candidatos] por encuestas”, un método con el que está totalmente de acuerdo.

“Creo que el que participa en una encuesta tiene que aceptar el resultado. Hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme, o francamente en favor de la transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o lo que determina, es cómo lo ve la gente”, reiteró.