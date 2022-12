Senado votará el Plan B de la Reforma Electoral el miércoles; dan primera lectura

El Senado dará segunda lectura y votará sobre la iniciativa tan sólo un día antes de que concluya el periodo ordinario.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El Senado discutirá y votará el Plan B de la Reforma Electoral el día de mañana, informó el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, por lo que esta tarde sólo se llevó a cabo primera lectura del proyecto en el pleno.

El Senador morenista confirmó que se llegó a este acuerdo con coordinadores de todos los grupos parlamentarios en el seno de la Jucopo desde el día de ayer, de forma que ya estaba contemplado en el calendario.

“Hoy será la primera lectura en el pleno para que mañana pueda darse la segunda lectura, la discusión y la votación en su caso (…) no se está haciendo ninguna alteración a los planes originales que se habían diseñado”, declaró.

▶️ Los dictámenes que conforman la #ReformaElectoral quedaron de primera lectura. pic.twitter.com/RwsSRFRpti — Senado de México (@senadomexicano) December 13, 2022

En sesión ordinaria, Ana Lilia Rivera, vicepresidenta del Senado, informó al pleno el trámite sobre el dictamen que modifica leyes secundarias en materia electoral, a pesar de los argumentos en contra de la oposición ante lo que consideraron una violación al reglamento por no sesionar conjuntamente las comisiones dictaminadoras.

En respuesta, la Senadora morenista Verónica Camino señaló que lo anterior ocurrió porque la bancada de la oposición no quiso hacer quórum: “hoy en la mañana en reunión de la Mesa Directiva quedo claro que el proceso está apegado al reglamento”, sentenció.

Para este miércoles, un día antes de que concluya el periodo ordinario, se espera que el grupo opositor presente cerca de 800 reservas al proyecto impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, Monreal señaló que se sigue analizando la minuta para “limpiarla” de lo que consideran “errores o inconstitucionalidades”, por lo que en las próximas horas continuará el diálogo y negociación con la Consejería Jurídica y el personal de la Secretaría de Gobernación con la intención de que se acepten más correcciones.

#EnVivo Desde el Senado de la República, converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa. https://t.co/axwhaveqs7 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 13, 2022

Respecto a cómo está definido, el político indicó que “estoy muy definido” porque “estoy del lado de la Constitución, de la Ley y la justicia”.

Señaló que trata de influir para evitar excesos o violar la Constitución, sin buscar confrontaciones. “Es más bien mi preocupación por la defensa de la Constitución y la democracia mexicana”, dijo.

“Es un nuevo sistema electoral la compactación, la eliminación de áreas completas de profesionalización van a desaparecer, aparte de que los trabajadores se quedarán sin trabajo. No quisiera pensar en el riesgo que pudiera existir al no tener la persona capacitada para organizar elecciones libres, imparciales, profesionales”, expresó.

Monreal indicó que aún no define su voto y desconoce sobre los votos de demás, pero que sabe que “hay hombres y mujeres consientes en el Senado que están reflexionando sobre su ejercicio”.

Esta mañana, el Presidente aseguró que los opositores “tienen todo el derecho de ir a la Corte” en caso de que el Plan B de la Reforma Electoral sea aprobado en el Senado de la República.

“Tienen todo el derecho de ir a la Corte en el caso de que se apruebe en el Senado y la Cámara de Diputados. Se puede solicitar una controversia con el alegato de que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver”, expresó el mandatario federal en su rueda de prensa matutina.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo federal consideró que eso es “pura politiquería” porque “como no hay reforma constitucional, la Ley Electoral no puede ir en contra de lo que establece la Constitución, que es la ley de leyes”.

“Entonces la Ley que enviamos nosotros de Reforma Electoral tiene todas esas limitaciones. No se puede, que era lo más importante, reducir el número de legisladores de 500 a 300, no se puede quitar a los plurinominales y que todos los representantes sean auténticos representantes del pueblo, que los elija la gente […] También la reducción de presupuesto, no toca a los partidos que seguirán recibiendo mucho dinero”, recordó luego de que el Congreso rechazara su propuesta de Reforma Constitucional.

Pero el Presidente destacó su nueva iniciativa, con la que su Gobierno aspira a conseguir parte de sus objetivos sin tocar la Carta Magna, entre ellos, el reducir los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de sus consejeros.

“Los funcionarios del INE que se exceden, que viven colmados de atenciones, de privilegios. Es la burocracia dorada porque no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre. Eso es lo que limita esta reforma legal en el caso de ser aprobada. Y lo otro es que no se permite la entrega de monederos electrónicos para la compra del voto”, señaló.

Además, López Obrador criticó a las y los exconsejeros del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y del INE, quienes se pronunciaron en contra del Plan B, al considerar que de aprobarse dicho plan en el Senado en sus términos actuales “no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables” en México.

“Estaba viendo que para defender esto, porque es mucha su prepotencia, llegaron los expresidentes del INE. Puras finísimas personas, [Luis Carlos] Ugalde y otros, que han participado en fraudes electorales”, acusó.