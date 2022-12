CHAT exhibe que Diputado Lixa (PAN) negoció con "Alito"... "hasta camioneta le dio"

El Diputado panista es integrante de la comisión encargada de analizar el desafuero del presidente nacional del PRI.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– La Gobernadora de Campeche Layda Sansores expuso en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats en donde se leen conversaciones entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), un personaje llamado Pablo y José Elías Lixa Abimerhi, quien fue Diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) por Yucatán en la LXIV Legislatura, del 2018 a 2021.

Actualmente Lixa Abimerhi es Diputado federal en la LXV Legislatura que inició el 29 de agosto de 2021 y terminará el 31 de julio de 2024. Además es uno de los integrantes de la comisión que analizará el desafuero de “Alito”, como se le conoce a Alejandro Moreno.

En las conversaciones difundidas se puede entrever de un supuesto soborno (camioneta) a cambio de unos acuerdos.

A continuación se presentan las conversaciones íntegras difundidas en el programa “Martes del jaguar”.

CONVERSACIÓN 11 DICIEMBRE 2020

Alito: Vamos

Pablo: Mañana hablo con lixa que ya truena. Que no se espera hasta pasado mañana, que ya de una vez.

Alito: Muy bien, que lo opere, yo sigo operando todo muy bien. Abrazo.

Pablo: Así es jefe! Va a salir todo bien, Marko mandó a lixa a decirle que lo ayude para su reelección. Eso quiere Marko, que usted lo ayude! Le voy reportando que en caso de que el Tribunal le dé palo al acuerdo del INE, no sesionaremos el 15, se pospone la sesión.

CONVERSACIÓN 12 DICIEMBRE 2020

Alito: Hay que estar atentos, checa todo lo jurídico y legal, ahí con todos no podemos cometer ningún error.

Pablo: Estoy en eso, jefe. Ayer hablé con lixa, le dije que vaya a hablar con ese cabrón a Campeche y le diga que no tiene manera y que ya tome la decisión, me va a avisar, me enseñó mensajes con él donde dice que ya cerraste la puerta aquí en México.

Alito: Espero que todo esté bien, ese lixa puro cuento, solo quieren ganar tiempo, no se puede con esos panistas. Ya los agarré en la jugada para presionar y ver qué sacan. Muy mal. Lixa no opera ni verga.

Alito: Pero bueno, hay vamos. Nos vemos en la semana.

Pablo: Si no cumple le rompo la madre, él me busco, no yo a él. Mañana viajo a Mérida a verlo.

Alito: No, aguanta, tranquilo, OK. platicamos. El domingo llego a México y te aviso.

Pablo: Pero yo no soy el pendejo de Lixa, él tiene que cumplir.

Alito: Solo mándale mensaje de cómo va, de qué está haciendo.

Pablo: Le hablé y me dijo, garantizo que a más tardar a mitad de semana yo creo va a cumplir. El lunes llega a México. Aceptó ir al CEN. Dudo que tenga huevos para jugarle al pendejo.

Alito: Estamos en contacto.

Pablo: Yo me encargo, le dije, no te voy a sentar con AMC si no es en serio y me dio su palabra. Yo me encargo, no le voy a fallar en eso.

Alito: Solo están queriendo ganar tiempo y luego imponer, por eso quieren alargar.

Pablo: No es sencillo, pero va a cumplir.

Pablo: Yo me encargo que cumpla, se comprometió hasta una camioneta me pidió. Yo me encargo que cumpla. Es mi tema.

Alito: Muy bien, listo atento.

Pablo: OK. Hablé con lixa, avísame cuando le pueda llamar.

CONVERSACIÓN 14 DICIEMBRE 2020

Alito: Y fortalecer el acuerdo con el PAN.

Pablo: Mañana en la comisión del dictamen del presupuesto me pide que vaya a favor del PRI y que él mañana habla delante de mi y que está jugando de este lado, que no lo dude. Me dijo que no va a hacer una mamada, que está empujando. Mañana llega a México lixa, no lo voy a soltar hasta que haga su parte.

Alito: Ok, listo, porque ya lo tenemos arreglado, ahorita lo veo.

CONVERSACIÓN DEL 15 DICIEMBRE 2020

Pablo: Ok, me dijo que le marcó y le dejó un mensaje. Ya resolvió el Tribunal, revocó el acuerdo del INE. Sí vincula a los partidos políticos a postular 7 mujeres, pero no se tiene que aportar mañana en el CPN. El CNP mañana se cancela.