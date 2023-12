La COP28 llega a acuerdo de transición hacia el abandono de los combustibles fósiles

Por Seth Borenstein, David Keyton, Jamey Keaten y Sibi Arasu

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).— Los negociadores climáticos de Naciones Unidas indicaron el miércoles al mundo que emprenda la transición para abandonar los combustibles fósiles que calientan el planeta, una decisión que el presidente de la COP28 calificó de histórica a pesar de la preocupación de los críticos sobre sus lagunas.

Minutos después del inicio de la sesión del miércoles, el presidente de la COP28, Sultan al-Jaber, certificó la aprobación del documento — llamando balance mundial, que indica en qué punto se encuentra el planeta en materia climática y cómo retomar el rumbo — sin abrir el turno de palabra. Algunos delegados se pusieron en pie y se abrazaron.

ADOPTED: With an unprecedented reference to transitioning away from all fossil fuels, The UAE Consensus is delivering a paradigm shift that has the potential to redefine our economies. #COP28 #UniteActDeliver #UAEConsensus pic.twitter.com/wmdta57peF

“Por primera vez en la historia, nuestro acuerdo final menciona a los combustibles fósiles”, apuntó Al Jaber, quien también es el director general de la petrolera estatal emiratí.

El secretario de Naciones Unidas para el Clima, Simon Stiell, dijo a los delegados que sus esfuerzos fueron “necesarios para poner fin al principal problema climático de la humanidad: los combustibles fósiles y la contaminación que quema el planeta. Aunque en Dubái no pasamos página en la era de los combustibles fósiles, este resultado es el principio del fin”.

Stiell advirtió que lo que se había adoptado era “un salvavidas de acción climática, no una línea de meta”.

Thank you to everyone who made COP28 possible.

We united. We acted. We delivered. pic.twitter.com/SBJSMSpjbC

— COP28 UAE (@COP28_UAE) December 13, 2023