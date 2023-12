El Presidente pide respetar voluntad de Guatemala y triunfo de su mandatario electo

Ciudad de México/Ciudad de Guatemala, 13 de diciembre (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este miércoles a las autoridades de Guatemala que respeten la voluntad del pueblo de ese país, ya que dio una rotunda victoria al progresista Bernardo Arévalo durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 20 de agosto.

López Obrador destacó que Arévalo ganó la elección presidencial y que “por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos y que quien gana de manera democrática en las urnas sea quien gobierne en Guatemala”.

“¿Por qué lo planteo? Espero me comprendan. No es una acción intervencionista. Primero, es porque somos hermanos, vecinos. Segundo, porque si no se respeta la voluntad popular en Guatemala, se pueden originar conflictos y son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. No queremos que haya inestabilidad política en Guatemala, en nuestra frontera sur”, explicó.