Australia registra 50.7 grados; iguala el récord del día más caluroso fechado en 1960

Sídney (Australia), 15 ene (EFE).- La localidad de Onslow, en el noroeste de Australia, registró el jueves una temperatura máxima de 50.7 grados, lo que iguala al récord del día más caluroso del país oceánico y del Hemisferio Sur, establecido en el desierto australiano en 1960.

“Si se confirma, la temperatura de 50.7 grados en el aeropuerto de Onslow, en Australia Occidental, es similar a la temperatura más alta que se haya registrado en el Hemisferio Sur”, señaló anoche en Twitter el meteorólogo Ben Domensino.

Australia, un país en donde son frecuentes las temperaturas extremas durante el verano austral, había registrado el récord de 50.7 grados en el remoto pueblo de Oodnadatta, en el centro del país, hace 62 años, recordó anoche la Oficina de Meteorología de Australia Occidental en las redes sociales.

If confirmed, today's 50.7ºC at Onslow Airport in WA was the equal highest temperature on record in the Southern Hemisphere. pic.twitter.com/dNKwpXpqWH

