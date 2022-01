Líder extremista y 10 personas son acusadas de conspiración por ataque al Capitolio

Por Michael Balsamo, Colleen Long y Alanna Durkin Richer

WASHINGTON, 14 de enero (AP).— Stewart Rhodes, fundador y líder del grupo de extrema derecha Oath Keepers, fue arrestado y acusado de conspiración sediciosa por el ataque al Capitolio estadounidense el año pasado, informaron las autoridades el jueves.

Otras diez personas también fueron acusadas de conspiración sediciosa en relación con el ataque del 6 de enero de 2021, cuando las autoridades dijeron que miembros del grupo extremista llegaron a Washington con la intención de detener la certificación de la victoria electoral del Presidente Joe Biden.

WATCH: Feds search home where Oath Keepers leader Stewart Rhodes was caught by the FBI after a grand jury indicted him on charges of seditious conspiracy. pic.twitter.com/fvAoffAW9v

— Democratic Coalition (@TheDemCoalition) January 14, 2022