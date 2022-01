Llamadas, correos electrónicos y más… Banamex alerta y da LISTA de posibles fraudes

Ante la salida de la banca minorista en México por parte de Citi, Banamex recordó a sus usuarios que eviten caer en posibles fraudes de personas que buscan robar datos usando la incertidumbre de los clientes por el cambio que habrá en el banco.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Citigroup dio a conocer la venta del Banco Nacional de México (Banamex), hecho que ha dejado en la incertidumbre a muchos clientes y que además podría dar pie a algún tipo de fraude.

Pero Banamex ha ofrecido detalles a sus clientes para que estén atentos y no caigan en estos intentos de robo de identidad o de datos.

Las extorsiones a través de llamadas telefónicas con contestadoras diciendo que hay cargos en la tarjeta ya fue desmentido por Banamex, que ha dicho que “el número de Citibanamex es para que los clientes se comuniquen”. “Nunca habrá una llamada de salida ni se les enviará un SMS desde los números de Citibanamex (los que están al reverso de la tarjeta)”, señaló el banco.

Las respuestas de Banamex llegan luego de que comenzó a difundirse la imagen hipotética de un fraude mediante correo electrónico que pide actualizar datos a través de un extraño link. Por lo que la institución agregó que los usuarios pueden ingresar a la portal electrónico de Banamex para corroborar los números a través de los cuales los clientes pueden comunicarse mediante llamadas.

“Puedes acceder al portal de Citibanamex para corroborar los números. Toma en cuenta que no se realizan llamadas de salida. Sólo los clientes pueden comunicarse”, señaló Banamex.

— Contacto Citibanamex (@ContactoCitibmx) January 13, 2022

Además, la institución bancaria señaló que es fundamental nunca compartir el CVV de tu tarjeta (número de seguridad), NIP (Número de Identificación Personal), código de tu NetKey o datos para acceder a tus cuentas, como contraseñas, ni códigos de autorización por compras en línea, ya que “ningún ejecutivo te llamará para solicitarte un código que hayas recibido vía SMS por una supuesta compra en línea”.

En la pagina oficial de Banamex, se alertaron sobre los ataques a los que están expuestos los clientes:

-Fraudes telefónicos: Se realizan por vía telefónica, “cuando un supuesto ‘ejecutivo’ haciendo pasar la situación por una emergencia, como el hacer mal uso de tu tarjeta, llama para solicitarte información”.

-Fraudes por correo electrónico: Los defraudadores falsifican correos haciéndose pasar por el banco, y piden a los usuarios que hagan clic en enlaces dudosos o descarguen archivos con virus.

-Páginas falsas: En este ciberataque se simula el diseño de páginas web oficiales, para conseguir tu información personal, donde incluso pueden pedir que se descarguen archivos infectados con algún malware.

-SMS engañosos: Imita los mensajes SMS del banco solicitando solicita información sensible para solucionar algún tipo de problema. Este tipo de textos no muestra los últimos 3 dígitos de tu cuenta.

-Dispositivos electrónicos: La mayor parte de las veces pueden entrar a los dispositivos electrónicos mediante descargas no autorizadas y de esa forma acceder a la información personal.

-Redes sociales: Se investiga y obtiene la información personal a través de redes sociales con la finalidad de enviar información falsa haciendo uso de tus datos personales.

En ese mismo portal, Banamex resalta que antes de proporcionar cualquier tipo de información, se debe verificar que la fuente sea oficial, no dar clic en enlaces extraños ni descargar archivos dudosos, “recuerda que Citibanamex no envía a ningún ejecutivo o empleado del banco para cambio de tarjetas de crédito o débito, tus tarjetas llegan a tu domicilio registrado en paquetería”, así como cuidar la información personal.

“Cuidado, no te dejes engañar. Los fraudes telefónicos han incrementado. Los estafadores pueden contactarte y decir que tienes cargos no reconocidos, etc. Si te piden datos de tu cuenta ¡CUELGA! y llama a nuestros”, dice el portal oficial.

Respecto a la venta de Banamex, Citi ha intentado calmar la incertidumbre de los clientes mediante un mensaje de correo electrónico enviado, en el que asegura que el anuncio de posicionamiento estratégico no provoca cambios en los servicios que ofrece.

“No hay cambios en nuestras operaciones ni en los productos y servicios que actualmente tienes contratado con nosotros. Nuestras oficinas, sucursales y todos nuestros canales seguirán atendiéndote como siempre”, se lee en el texto.

Se destacó que las oficinas y sucursales seguirán atendiendo, pues Banamex lleva décadas operando en México y lo seguirá haciendo como lo reflejan su “historia, tradición, fortaleza y compromiso”.

“Tu confianza y seguridad son lo más importante para nosotros y por ello te reiteramos nuestro compromiso y profesionalismo en la asesoría, el manejo de tu patrimonio y tus necesidades financieras”.

Citigroup anunció el martes que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, “como parte de su nueva visión estratégica”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero.

Agregó que no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.

La operación incluye la venta de las carteras de nómina; consumo como tarjetas de crédito; hipotecas; la red de sucursales, la Afore, seguros e inmuebles históricos. Estos serán vendidos al mejor postor de manera completa.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo este miércoles que la venta del Banco Nacional de México (Banamex), actualmente bajo el mando de Citigroup, no es una mala señal para la economía de México.