VIDEOS: Científicos entrenan a peces de colores para conducir vehículo motorizado

Ciudad de México, 14 de enero (RT).- Un grupo de científicos de la Universidad Ben-Gurión del Néguev (Beerseba, Israel) está entrenando a peces de colores para conducir vehículos motorizados. Los experimentos del estudio se aprecian en dos videos difundidos este lunes por uno de los investigadores, Ronen Segev, y el artículo al respecto fue publicado el 9 de diciembre en Behavioural Brain Research.

I am excited to share a new study led by Shachar Givon & @MatanSamina w/ Ohad Ben Shahar: Goldfish can learn to navigate a small robotic vehicle on land. We trained goldfish to drive a wheeled platform that reacts to the fish’s movement (https://t.co/ZR59Hu9sib). pic.twitter.com/J5BkuGlZ34

