Por jugadores contagiados y lesiones, Burnley pospone duelo de Premier vs. Leicester

LONDRES, 14 de enero (AP).- La escasez de jugadores que enfrenta el club Burnley debido a contagios de coronavirus y lesiones ha ocasionado el aplazamiento de su partido de la Liga Premier ante el Leicester.

🚨 We can confirm that our Premier League fixture at home to Leicester City on Saturday 15th January has been postponed.

More information to follow. pic.twitter.com/RQ6SYwEA9u

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 14, 2022