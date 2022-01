La cantante Sinead O’Connor es hospitalizada luego de la muerte de su hijo de 17 años

Por Pilar del Castillo

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Luego de compartir un alarmante mensaje tras la muerte de su hijo Shane, la cantante Sinead O’Connor fue ingresada en un hospital en un intento de contener un intento de suicidio.

Durante la tarde del pasado jueves, se encendieron las alarmas en redes sociales luego de que la famosa de 55 años compartiera un mensaje en el que afirmó que “la muerte de Shane no fue culpa de nadie más que mía”. Esto provocó que las autoridades acudieran en su ayuda y como medida preventiva, fue hospitalizada.

“Lo siento. No debí haber dicho eso. Ahora estoy con la policía de camino al hospital. Lo siento, molesté a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane”, escribió a través de Twitter.

I’m sorry for what I tweeted yesterday. I’m very upset. My son was the love of my life. I am sorry I’ve upset tusla and just about every other human being on earth also. I am ruined without my son. I am sorry I’ve upset anyone. I’m a twat.

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 14, 2022