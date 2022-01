Pablo Gómez, de la UIF, plantea que compra de Banamex sea mixta: empresarios y Estado

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera resaltó que lo mejor para Banamex sería quedarse con personas que no tienen bancos para evitar que crezca el oligopolio.

Ciudad de México. 14 de enero (SinEmbargo).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sugirió que lo adecuado sería que el Banco Nacional de México (Banamex) pasara a manos de personas que hoy no tienen banco para evitar el crecimiento del oligopolio luego de que se dio a conocer el cierre de operaciones bancarias de consumo y empresariales en el país por parte de Citi.

A través de sus redes sociales, Gómez destacó que una gran oportunidad para la institución bancaria sería que se volviera mixto, pues estaría conformada muchos capitalistas asociados y el Estado.

“Sería mejor que Banamex pasara a manos de personas que hoy no tienen banco, para evitar que crezca el oligopolio. Mejor aún un banco mixto: muchos capitalistas asociados y Estado. Tema de debate fuerte” expuso en su cuenta personal de Twitter el titular de la UIF.

Anteriormente el Gobierno de México informó que el anuncio de la salida de Citigroup de los negocios de banca minorista y empresarial no afecta su decisión de seguir operando en el país.

A través de un comunicado, se destacó que la nueva visión estratégica global no afecta las operaciones en México, pues señalaron que el país seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando la confianza en el territorio nacional, declaraciones que fueron consideradas como significativas y relevantes.

Además, se explicó que Citigroup había avisado de manera oportuna su salida a las autoridades hacendarias de México, sin embargo, por razones de confidencialidad y especulación en el mercado no se hizo público.

También la decisión corporativa ocurrió derivada de la política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos, esta política es consistente con su salida desde 2021, de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina.

Citigroup anunció que tiene la intención de salir en México de los negocios de banca de consumo y banca empresarial de Citibanamex, “como parte de su nueva visión estratégica”, de acuerdo con un comunicado de prensa del gigante financiero.

Agregó que no se afectará tampoco a los empleados y recalcó que obedece a una estrategia de Citi de enfocarse en el negocio mayorista, esto es, banca corporativa y de inversión.

La operación incluye la venta de las carteras de nómina; consumo como tarjetas de crédito; hipotecas; la red de sucursales, la Afore, seguros e inmuebles históricos. Estos serán vendidos al mejor postor de manera completa.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo el miércoles que la venta del Banco Nacional de México (Banamex), actualmente bajo el mando de Citigroup, no es una mala señal para la economía de México.

“La economía en el país va bien, en plena recuperación. Simple y sencillamente es el ejercicio de un derecho que tiene un grupo de inversionistas, en este caso, de replantear sus actividades en el país, su inversión (…) Ellos deciden, como cualquier inversionista, vender esa inversión”, expresó el funcionario en conferencia de prensa matutina.

Asimismo, el funcionario afirmó que el Gobierno es respetuoso de la decisión de Citigroup y de todas las empresas del sector financiero. Finalmente, López Hernández confió en que el proceso de venta se lleve a buen término.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los empresarios mexicanos a procurar la compra de Banamex a Citigroup para que se quede en manos de inversionistas mexicanos como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego o Hank González.

“Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo, él tiene ya Banco Azteca y creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, que tiene Inbursa; de Carlos Hank González, de Banorte, de otros”, mencionó en un mensaje transmitido desde Palacio Nacional en donde se encuentra aislado luego de dar positivo a COVID.

“Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también junto con otros inversionistas comprar el banco y debe de haber otros inversionistas. Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros, no estamos cerrados”, dijo el mandatario mexicano al garantizar que habrá pago de impuestos para México por la transacción. Garza Calderón es fundador de la organización Empresarios por la Cuarta Transformación Nacional.

López Obrador señaló que su Gobierno no se opondrá a que instituciones extranjeras compren Banamex; no obstante, refirió que es preferible que quede en manos nacionales, pues se podrían reinvertir con mayor facilidad las ganancias obtenidas en México.

“Las ganancias de la banca, cuando los accionistas son extranjeros, no se reinvierten en nuestro país”, explicó. “Últimamente nuestros adversarios hablan de fugas de capital, y no es así. Al contrario, está llegando mucha inversión extranjera. Sin utilidades que no se reinvierten en México, se van, utilidades de bancos, que por cierto les ha ido muy bien”, recalcó el Presidente.

El empresario Ricardo Salinas Pliego es el único de los mencionados por el Presidente que públicamente ha manifestado su interés en adquirir al banco.

La operación financiera ha causado inquietud en México, donde Citibanamex -una integración que se dio hace 20 años- tiene miles de sucursales y millones de clientes.

