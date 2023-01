STC registra en días larga lista de “incidentes” en el transporte que usan millones

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum ha alertado cómo después del accidente del sábado pasado su administración hizo una valoración interna “y al ver todos los números, al ver todas las acciones entendimos que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal”. En lo que va del año, de acuerdo con información del Gobierno de la Ciudad, se han reportado al menos 10 incidentes en las instalaciones del Metro que han impedido la operación de este transporte.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– En menos de dos semanas se han reportado al menos 10 incidentes en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que han prendido alertas en la administración del Gobierno de la Ciudad de México. El más reciente de ellos derivó en la detención de una persona.

Presencia de humo en un tren, un disturbio en sala de tableros del nuevo Puesto de Centro de Control (PCC) en el C5, objetos arrojados a las vías, puertas abiertas durante la operación y la explosión de un neumático han sido algunos de los eventos que han tenido lugar desde el pasado 2 de enero, de acuerdo con información del Gobierno capitalino.

“Después de varios días donde habíamos tenido problemas, después del accidente del sábado pasado hicimos una valoración interna y al ver todos los números, al ver todas las acciones entendimos que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Por esta razón y porque todos los días se movilizan en el metro de la Ciudad de México cerca de cuatro millones de personas, tomamos la decisión de solicitar a la Guardia Nacional”, comentó en ese sentido la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en entrevista con SinEmbargo Al Aire.

El jueves, uno de estos episodios culminó con la detención de una mujer que había arrojado un aspa de lavadora a las vías de la zona central del andén en la estación Centro Médico de la Línea 9 dirección Pantitlán. Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas del 12 de enero. La detenida fue acusada de ataques a las vías de comunicación. Para poder retirar los pedazos del aspa se tuvo que realizar un corte de energía eléctrica de dos minutos, según se dio a conocer.

No se trata del único hecho, el pasado 2 de enero se detectó presencia de humo en un tren en la estación Miguel Ángel de Quevedo de la Línea 3 para lo cual se tuvo que hacer un corte de corriente con el objetivo de sofocar las brasas. Ese mismo día hubo un disturbio en la sala de tableros del nuevo Puesto de Centro de Control en el C5.

Para el 5 de enero se reportó un tren con presencia de humo por un cable suelto y atorado. Esto ocurrió en la estación Mixcoac de la Línea 7. El 9 de enero, en la estación Nezahualcóyotl de la Línea B un tubo de brincolín provocó un cortocircuito, un día después se reportó la presencia de un zapato en la zona de vías en la estación Indios Verdes de la Línea 3, que paralizó la operación.

La misma información refiere que el 10 de enero una cobija con latas cayó a la zona de vías en la estación Etiopía de la Línea 3, lo cual ocasionó que se cortara el servicio mientras se realizaban los trabajos para restablecer servicio tras el accidente ocurrido el sábado en el que una estudiante murió y decenas de personas resultaron heridas. Un día después, el 11 de enero, explotó un neumático en la estación Politécnico de la Línea 5.

Además las autoridades de la Ciudad de México han detectado un aumento en la presencia de puertas abiertas durante la operación de los trenes. Esto se suma a las fallas en aparatos de vías, al disturbio en tableros nuevos y el fuera de servicio en la teletransmisión que ha afectado el seguimiento de trenes, así como neumáticos que explotan y tornillos flojos.

El año pasado, el 2 de octubre de 2022, cuando la Jefe de Gobierno Claudia Sheinbaum rindió su Cuarto Informe en el Auditorio Nacional, un tren averiado por un objeto en las vías ocasionó el cierre de las estaciones San Joaquín, Polanco, Auditorio Nacional y Constituyentes de la Línea 7, todas ellas cercanas al acto de la mandataria capitalina.

La Jefa de Gobierno habló con SinEmbargo Al Aire sobre cómo se han presentado “incidencias mayores de las que normalmente había habido, muchas de ellas que no tenían razón de ser”. Claudia Sheinbaum dijo que puede tratarse de “acciones premeditadas”, como fue el hecho de que la caja negra no estuviera el sábado luego del choque de trenes en la Línea 3.

“(Cuando) se echa a andar el tren después de que estuvo un día parado, en la tarde viene un problema con las zapatas, y al otro día viene un problema con la Línea 7 donde normalmente no había, o en la Línea 8, hay tubos que se están tirando a las vías cuando antes eran menos incidencias de los tubos que se tiraban, pues todo esto necesariamente nos hace decir ‘bueno, es atípico y tenemos que tomar decisiones porque hay mucha gente que se mueve en el Metro’”, apuntó.

La Jefa de Gobierno indicó que se tienen que hacer las investigaciones correspondientes y resolver las anomalías que ha habido. “No son normales y por otro lado la administración de todos los recursos que muchas veces tienen inercia de décadas en donde no hay la atención necesaria al trabajo que se está haciendo todos los días. Pero aún con todo eso, yo insisto, hay anomalías que no deberían estar ocurriendo en el Metro y no son por mantenimiento”.

Obed Rosas https://www.sinembargo.mx/author/obedrosas Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM. Estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras.