México presentará procedencia de armas de Ovidio Guzmán ante EU, asegura Ebrard

Ciudad de México/Madrid, 14 de enero (SinEmbargo/Europa Press).- El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que presentará ante Estados Unidos una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la procedencia de armas incautadas a Ovidio Guzmán durante su detención.

De las 47 armas confiscadas por las autoridades federales al momento del arresto de “El Ratón”, 63 por ciento de ellas fueron fabricadas en los Estados Unidos, mientras que el resto provienen de Europa.

Durante un encuentro con el cuerpo diplomático mexicano, Ebrard solicitó que aprovechen “cualquier espacio” para exigir a Estados Unidos y Europa que pongan de su parte para frentar el tráfico de armas en el país.

“Entonces: control de las armas, que es corresponsabilidad de los países que las producen, las venden y las distribuyen. Ya basta de hablar de los problemas, de los efectos, pero no de las causas porque nos irritan”.

Ebrard resaltó el carácter prioritario de esta cuestión, esencial para reducir de raíz el problema de la violencia en el país.

“¿Se puede reducir la violencia en México si no hacemos nada con las armas? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un principio universal, a mayor disponibilidad de armas, mayor violencia”, aseguró, en declaraciones recogidas por el diario Reforma.

LA GUERRA DE EBRARD CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS

Desde el año pasado, el Secretario Marcelo Ebrard ha reitardo su disposición de llevar a juicio una demanda contra fabricantes y distribuidoras de armas en Estados Unidos, asegurando que una gran causa de la violencia en nuestro país es la importación de estos artículos a México.

Apenas el pasado 3 de noviembre, durante un foro realizado en el Colegio de México (Colmex), el Canciller señaló a Estados Unidos por no tomar acción para controlar el flujo de armas, a pesar de que las casi 56 mil armas incautadas por la FGR entre enero de 2020 y septiembre de 2022, son importadas desde Arizona y Texas.

Ebrard Casaubón aseguró que la violencia en México no presentará reducción si no se trata el tema del flujo de armas provenientes de Estados Unidos y que llegan a manos de narcotraficantes.

“Para México, lo esencial es el control del tráfico de armas hacia nuestro país, o sea no se puede reducir la violencia con el volumen que tenemos actual de tráfico de armas. […] Si no reducimos ese flujo es casi impensable reducir las tasas de violencia que tenemos, bueno va a tomar mucho tiempo, no quiere decir que sea solo ese factor, pero yo creo que sí es un factor determinante”, dijo durante el foro “El negocio de la letalidad: el tráfico de armas a México”, organizado por el Colmex.