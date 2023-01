Miley Cyrus, como Shakira, lanza “Flowers”, canción con referencias a su exesposo

La canción que ya cuenta con más de 646 mil 207 de “Me gusta” en YouTube, La canción se estrenó en Australia durante las primeras horas del cumpleaños de Liam.

Por Jazmín Cárdenas

Puebla, 14 de enero (Periódico Central).– Miley Cyrus se volvió tendencia luego de lanzar su nuevo sencillo “Flowers”, el primer adelanto de su nuevo disco “Endless Summer Vacation”. El tema contiene referencias a lo vivido con su expareja Liam Hemsworth.

El tema es un himno al empoderamiento, amor propio y un nuevo comenzar, pues habla de que no se necesita de alguien más para estar bien. Cabe señalar que este sencillo estará disponible en su álbum, el cual se estrenará el 10 de marzo de 2023.

Desde el 1 de enero los fans de Miley Cyrus esperaban su sencillo “Flowers”. Y aunque se trata de una composición musical relajada, la letra es para reflexionar.

La canción que ya cuenta con más de 646 mil 207 de “Me gusta” en YouTube, contiene referencias a lo vivido con su expareja Liam Hemsworth. Si no las habías notado aquí te las dejamos.

REFERENCIAS SOBRE SU RELACIÓN CON LIAM HEMSWORTH

El video está situado en las calles de California en Estados Unidos, donde Miley compartía una casa con Liam. Al inicio del clip se puede ver a la cantante ejercitándose, demostrando que se ha vuelto una mujer más fuerte.

La letra también contiene varios versos relacionados a lo que pasó en su relación con el actor, pues desde el comienzo con la frase “Construimos una casa y la vimos arder” nos hace recordar sobre la casa en la que vivían y que terminó quemada en los incendios ocurridos en California durante el 2018.

En 2020, Cyrus reconoció que todo cambió después de este suceso, así lo declaró en una entrevista.

Por aquel entonces estábamos comprometidos, no sé si realmente pensábamos que nos íbamos a casar algún día, pero cuando perdimos nuestra casa en Malibú todo cambió. No paraba de preguntarme qué propósito había detrás de esa destrucción. Así que en lugar de tirar hacia adelante y comenzar de nuevo, simplemente me aferré a lo que me quedaba de esa casa, que éramos Liam y yo”.

Pese a todo ello, en su nuevo sencillo “Flowers”, Miley Cyrus también habló sobre lo bien que se puede sentir tener amor propio demostrándolo en la frase que más se repite “I can love me better than you can” (puedo quererme mejor que tú).

Finalmente una de las referencias más notable en la letra del tema es una réplica contraria de la canción “When I Was Your Man” de Bruno Mars. La cual, Liam le habría dedicado a Miley en su fiesta de compromiso y en reiteradas ocasiones .

Bruno Mars: Espero que te compre flores.Espero que te sostenga la mano, darte todas sus horas

Miley Cyrus: Puedo comprarme flores. Puedo sostener mi propia mano. Hablar conmigo mismo durante horas

Recordemos que Miley y Liam se casaron en la víspera de Nochebuena de 2018, en una ceremonia íntima en su casa junto a su familia. El matrimonio terminó ocho meses después.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.