China reconoce en su reporte de COVID casi 60 mil muertes en poco más de un mes

Por Joe McDonald

BEIJING (AP). — China reportó el sábado la muerte de cerca de 60 mil personas con COVID-19 desde principios de diciembre tras las quejas de que el Gobierno no publicaba datos sobre la situación de la pandemia en el país y dijo que el “pico de emergencia” del último brote parece haber pasado.

La cifra incluyó 5 mil 503 muertes por insuficiencia respiratoria causada por el coronavirus y otras 54 mil 435 provocadas por otras dolencias combinadas con el COVID-19. La Comisión Nacional de Salud dijo que estos decesos se produjeron en hospitales, lo que dejó abierta la posibilidad de que hubiera más fallecimientos en viviendas particulares.

