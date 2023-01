Casa Blanca confirma hallazgo de más documentos confidenciales en casa de Joe Biden

Por Zeke Miller

WASHINGTON (AP).— Los abogados del Presidente Joe Biden hallaron en su casa de Wilmington, en Delaware, más documentos confidenciales de los que se conocían hasta ahora, reconoció el sábado la Casa Blanca.

El abogado de la Casa Blanca Richard Sauber informó en un comunicado que se encontraron un total de seis páginas de documentos secretos durante una búsqueda en la biblioteca privada de Biden. La Casa Blanca había dicho anteriormente que sólo se encontró una página allí.

Esta última revelación se suma al descubrimiento en diciembre de documentos hallados en el garaje de Biden y en noviembre de otros en sus antiguas oficinas del Penn Biden Center de Washington, correspondientes a su etapa como Vicepresidente.

New statement from Richard Sauber, Special Counsel to President Biden notes that his personal attorneys “do not have active security clearances,” so if they came across classified documents “they stopped.” pic.twitter.com/6qpOQYEspA

— Philip Melanchthon Wegmann (@PhilipWegmann) January 14, 2023