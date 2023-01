Wolverhampton derrota 1-0 al West Ham con el mexicano Raúl Jiménez en la cancha

Por Erick De la Rosa

Ciudad de México, 14 de enero (AS México).– Poco a poco Raúl Alonso Jiménez recupera protagonismo en el Wolverhampton. El mexicano inició en la banca e ingresó al minuto 64 en el triunfo de los Wolves 1-0 sobre el West Ham United.

A pesar de que Matheus Cunha es el titular para Julen Lopetegui, Jiménez ha tenido buenas actuaciones en los torneos coperos y es el recambio natural del exjugador del Atlético de Madrid. Daniel Podence fue el héroe del tanto que definió el compromiso.

LLENARLE EL OJO AL ESTRATEGA ESPAÑOL

Por otro lado, los Wolves ya ejercieron la opción de compra por Cunha pero eso no significa que todo este perdido para el canterano de las águilas del América. El mexicano está por encima de Diego Costa y del lesionado Sasa Kalajdzic.

FULL-TIME Wolves 1-0 West Ham

A crucial victory for Julen Lopetegui’s Wolves, with Daniel Podence scoring the winner early in the second half#WOLWHU pic.twitter.com/ilLSb5yAJO

— Premier League (@premierleague) January 14, 2023