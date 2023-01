“PT y PVEM son indispensables”: Monreal advierte “arrogancia” de Morena en Coahuila

El tuit del coordinador de Morena en el Senado llega en un momento en el que han existido ciertas tensiones entre el candidato electo del partido por Coahuila y el exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El Senador morenista Ricardo Monreal Ávila advirtió que las elecciones de 2023, por las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México, serán competitivas, por lo que Morena debe considerar coaliciones “indispensables para triunfar”.

“Las elecciones en el Estado de México y Coahuila serán competidas. El exceso de confianza convertido en arrogancia no es buen principio”, compartió en Twitter el coordinador de Morena en el Senado la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“MORENA resolvió bien para la entidad mexiquense; en el estado del norte son indispensables el PT y el PVEM para triunfar. La unidad es clave”, expuso.

El mensaje surge poco después de que el Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía Berdeja, dimitiera al cargo para competir por la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT) luego de que éste no fuera elegido por Morena como su candidato.

Después de que una serie de encuestas definieran a Armando Guadiana Tijerina como el posible candidato morenista con más posibilidades de ganar las elecciones, Mejía Berdeja no tardó en mostrar su descontento con la decisión de su partido.

El exsecretario afirmó que luchará en contra del “Moreirato” que tiene “secuestrado” al estado. En tanto, Guadiana Tijerina aseguró que las acciones del ahora exfuncionario sólo beneficiarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien mantiene en la entidad uno de sus dos últimos bastiones.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mejía Berdeja indicó que él representa una opción real para hacerle frente al PRI en Coahuila.

“Les va a durar muy poco la fiesta (al PRI), nosotros vamos a ir por el voto de todos, nosotros representamos a una opción que convence a todos los sectores, clases medias, incluso gente del PAN que no está de acuerdo con la alianza, ciudadanos que tampoco les llena el ojo el prospecto del PRI que es parte del moreirato, hay un realineamiento político, me parece que es una lectura inicial decir ‘se va a dividir’ como si todo el mundo fuera dueño de los votos, no, hay nuevos actores y la gente va a optar por un abanico de opciones más amplio”.

Por su parte, Guadiana Tijerina lamentó que Ricardo Mejía no haya respetado las encuestas de Morena —que lo colocaron en tercer lugar detrás de Guadiana Tijerina y de Luis Fernando Salazar — y haya decidido salir del movimiento para buscar la candidatura en otro partido.

“Realmente nos tiene sin cuidado, los morenistas y la gente que realmente quiere un cambio verdadero en Morena vamos a seguir luchando y vamos a lograr el cambio en Coahuila. Al irse por otro partido lo único que esta haciendo es hacerle el favor al PRI porque a nosotros nos quita algunos puntos, que esperemos no sean suficientes para que nos ganen. Realmente es una pena que le haya ganado la pasión, se le convirtió en una obsesión y la razón no le llegó y entonces no respetó tampoco la palabra que nosotros firmamos en el Comité Ejecutivo de Morena todos los aspirantes. Es una pena que suceda eso en una persona independientemente del partido donde se haga”.

El también Senador indicó que Morena no falló con sus procesos de elección de candidatos, sino al contrario, Ricardo Mejía no respetó los procesos del partido ni los compromisos que firmó.

“No falló nada, lo que pasa es que este señor no respetó la encuestas, las encuestas con las que se han definido todas las candidaturas de Morena […] Él (Mejía Berdeja) no respetó la formalidad que firmó ante medio Delgado y nosotros”.

MONREAL SE QUEDA EN MORENA

Apenas hace dos días, Ricardo Monreal aseguró que no se irá de Morena, partido con el cual buscará “a la buena” la candidatura presidencial de 2024.

En entrevista con medios de comunicación en el Senado de la República, el legislador morenista dijo que sus aspiraciones presidenciales siguen firmes y que “luchará para ganar a la buena, con piso parejo y con una oportunidad igual para todos”.

Además, consideró que el triunfo del partido oficialista pasa por la unidad, ya que si uno de los aspirantes a la Presidencia abandona el partido, se pone en riesgo el triunfo del movimiento en la elección de 2024.

En ese sentido, afirmó que haber adelantado la sucesión presidencial no ha resultado positivo porque ya hay divisiones internas.

La salida del Senador había estado en vilo. El mismo Monreal había coqueteado con la alianza opositora y se decía que buscaba un espacio político fuera de Morena.

En su momento adelantó que definiría su salida (o no) de Morena en diciembre, citando la canción “diciembre me gustó pa’ que te vayas”. En otras ocasiones, había dicho que estará en la boleta presidencial de 2024 pase lo que pase.

Monreal, cuestionado en su propio partido, ha criticado la “sucesión adelantada” y la forma en cómo López Obrador ha decidido elevar a otro y no a él entre los principales candidatos, por lo que ha denunciado que haya piso parejo en el proceso interno rumbo al 2024.

Así, el Senador Monreal ha manifestado en más de una ocasión su desacuerdo con el proceso interno en Morena para la designación de la candidatura para 2024. Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto sobre la mesa el método de la encuesta, Monreal y su equipo han puesto en duda la parcialidad de esta herramienta.

-Con información de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.