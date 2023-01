VIDEOS: Miles marchan en Alemania contra mina de carbón; denuncian agresión policial

Por Philipp Jenne

ERKELENZ, Alemania (AP) — Miles de personas protestaron el sábado bajo una lluvia persistente contra el plan de desalojo y demolición de una aldea del oeste de Alemania que se pretende dé paso a la ampliación de una mina de carbón. Hubo enfrentamientos con la policía cuando algunos manifestantes intentaron llegar al borde de la mina y la aldea misma.

De acuerdo con los organizadores, alrededor de 35 mil personas participaron en la marcha, mientras que la policía reportó unas 15 mil. Al margen de la protesta, la policía indicó que la gente traspasó sus vallas y algunos se metieron en la mina de carbón de Garzweiler.

Algunos de quienes intentaron llegar al borde de la mina fueron obligados a retroceder. La agencia de noticias alemana dpa publicó de que la policía usó cañones de agua y porras afuera de Luetzerath, que ahora está cercada, contra cientos de personas que llegaron hasta el lugar. La situación se tranquilizó al anochecer.

You're watching German cops charging & attacking peaceful protesters at #Lutzerath this afternoon. 1000's have gathered to resist the RWE mining corporation whose plans to expand the mine will destroy the village forever. #Antireport #ACABpic.twitter.com/Xz9e5Cf2D2

— GhostofDurruti (@DurrutiRising) January 14, 2023