Armando Guadiana, de Morena, inicia precampaña en Coahuila con un llamado a la unidad

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– Armando Guadiana Tijerina, el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en las elecciones de junio, arrancó la precampaña en la entidad con un mitin donde llamó a la unidad unas horas después de saber que sus usuales aliados, los partidos Verde y del Trabajo, irán cada uno con su propio candidato, a diferencia del Estado de México, donde tienen una sola candidata en Delfina Gómez.

El evento contó con la participación de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quien aseguró que Guadiana con honestidad encabezará el cambio verdadero en la entidad. En Coahuila, añadió, habrá una batalla histórica y una oportunidad para “ponerle un alto final a tantos años de saqueo, de corrupción y de violencia”. No obstante, dijo, que esto solo será posible si se trabaja en unidad, de la mano del pueblo y recorriendo casa por casa.

“Hoy arrancamos una precampaña haciendo un llamado de unidad en favor de Coahuila. No tenemos duda que lograremos consolidad la Cuarta Transformación en nuestro querido Estado, gracias a los miles de militantes y simpatizantes que hoy nos acompañaron”, señaló Guadiana, Senador con licencia de Morena.

“Este no es un proyecto de una sola persona, ni de los intereses de unos cuantos, recuerden que es de todos, para el desarrollo de toda la gente, para que llegue también a los muchos que poco o nada tienen”, aseveró.

“Cuando un pueblo se decide a ser libre, no hay nada ni nadie que lo pueda detener. Por eso hoy estamos aquí, para alimentar la esperanza del cambio. Vamos a trabajar sin descanso hasta lograr la transformación en Coahuila”, expresó por su parte el líder nacional morenista.

Finalmente, Mario Delgado reiteró que en Morena es el pueblo el que manda y que “no puede haber, por encima de la voluntad de la gente, ningún interés personal por legítimo que este sea. Quien no respeta la voluntad del pueblo, está traicionando al pueblo. Y a esos, no los queremos en Morena”.

En compañía de militantes y simpatizantes arrancamos la precampaña en Coahuila de nuestro precandidato único, @aguadiana . No hay mal que dure 100 años y le pondremos un alto al saqueo, la corrupción y la violencia en el estado. pic.twitter.com/Yix4brlwZW

OFICIALISMO, DIVIDIDO

Ricardo Mejía Berdeja, quien el viernes renunció su cargo como Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal para buscar la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), afirmó que luchará en contra del “Moreirato” que tiene “secuestrado” al estado. En tanto, Armando Guadiana Tijerina, el candidato de Morena, aseguró que las acciones del ahora exfuncionario solo beneficiarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien mantiene en la entidad uno de sus dos últimos bastiones.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Mejía Berdeja indicó que él representa una opción real para hacerle frente al PRI en Coahuila.

“Les va a durar muy poco la fiesta (al PRI), nosotros vamos a ir por el voto de todos, nosotros representamos a una opción que convence a todos los sectores, clases medias, incluso gente del PAN que no está de acuerdo con la alianza, ciudadanos que tampoco les llena el ojo el prospecto del PRI que es parte del moreirato, hay un realineamiento político, me parece que es una lectura inicial decir ‘se va a dividir’ como si todo el mundo fuera dueño de los votos, no, hay nuevos actores y la gente va a optar por un abanico de opciones más amplio”.