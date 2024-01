CLOSE UP ¬ Máynez: el operador del antiguo régimen que hoy es presidenciable de MC

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).– El plan era crecer este 2024 como una alternativa a Morena para competir en serio en 2030, pero no será así. Un operador político inteligente, que viene de un estado donde Movimiento Ciudadano no tiene registro, resultó ser el apaga fuegos de Dante Delgado para reincorporarse a la carrera presidencial. Ni su propio padre, el expresidente municipal de Guadalupe, Felipe Álvarez, está seguro de que ganará este 2 de junio.

Jorge Álvarez Máynez, poco conocido por el ciudadano promedio, fue el segundo ungido en una rápida sesión del consejo partidario para sustituir al Gobernador de Nuevo León Samuel García. Esa fugaz precandidatura se cayó en medio de litigios y presiones del PRIAN en el Congreso local y, a su vez, era el plan B tras la negativa de Luis Donaldo Colosio.

“MC tenía una gran oportunidad en este proceso electoral que no se da con Colosio, que para muchos era el candidato natural; no se da con Samuel, que para muchos era la segunda opción lógica, y hoy estamos platicando acerca de Jorge Álvarez Máynez, un personaje que no era ni el plan B ni C, no sabemos en la jerarquía dónde estaba”, dijo el analista en marketing político, Víctor Mancera.