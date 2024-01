¿Peligro de contagio? El Congreso capitalino deroga polémico artículo #LoQueSabemos

De enero de 2015 a octubre de 2023 se iniciaron en la CdMx 212 carpetas de investigación por el delito peligro de contagio, de las cuales un 80 por ciento surgieron entre 2020 y 2021 en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- Por años, el delito peligro de contagio estigmatizó y criminalizó a personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), sin embargo la historia dio un giro luego de que el Congreso de la Ciudad de México aprobará la derogación del artículo 159, que castigaba este “crimen”, del Código Penal para el Distrito Federal.

“Hoy sabemos que vivir con VIH no puede volver a ser una condena de muerte, que con adherencia a un tratamiento podemos acceder al estatus de indetectabilidad y que indetectable es igual a intransmitable”, expuso el Diputado de Morena Temístocles Villanueva en tribuna antes de tomarse una pastilla antirretroviral.

El peligro de contagio se tipifica como delito en 29 entidades de la República Mexicana, y éste se castiga de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa, según destaca el artículo 199 Bis del Código Penal Federal. Asimismo apunta que “si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión”.

En entrevista para SinEmbargo, Temístocles Villanueva explicó que el delito peligro de contagio fue creado desde una visión moralista que creía que el punitivismo era capaz de resolver problemas de salud.

“Esa es una idea completamente fallida, a cuatro décadas de que inició esta terrible epidemia, que ha cobrado la vida de millones de personas alrededor del mundo, queda claro que lo que se necesita es una visión garantista y de derechos. En el caso de la Ciudad de México ha habido casos, unos visibles y otros que han estado en la oscuridad, pero si ha habido casos de denuncias presentadas en contra de personas bajo la figura del delito de peligro de contagio”, apuntó.

“No sólo es un problema nacional, es un problema regional, casi todos los países latinoamericanos tienen algún marco jurídico que sanciona la transmisión, no sólo de este virus, de cualquiera, pero es importante detenernos para entender que ningún otro virus que se pueda transmitir tiene tanto estigma y discriminación como alguno que sea a través del contacto sexual porque existe una moralización de la sexualidad”.

La comisión Nacional de Derechos Humanos indica que en la CdMx de enero de 2015 a octubre de 2023 se iniciaron 212 carpetas de investigación por el delito peligro de contagio, de las cuales un 80 por ciento surgieron entre 2020 y 2021 en el contexto de la pandemia por la COVID-19.

El jueves, en conferencia de prensa el Jefe de Gobierno de la CdMx, Martí Batres, externó que en la pandemia “nuestra sociedad fue la única república latinoamericana que no suspendió las garantías individuales durante la emergencia causada por la Covid-19, preferimos en buena hora y con buen juicio convocar a toda la sociedad a ser cada vez más responsable de nuestros cuerpos, de nuestras relaciones con los demás, castigar draconianamente a quiénes no usaran cubrebocas, por ejemplo, sólo agregó dolor a la tragedia”.

Por su parte, Temístocles Villanueva recordó a este medio que una de las denuncias más recientes por peligro de contagio surgió durante el confinamiento cuando una persona descubrió que su pareja tenía tratamiento antirretroviral.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, al corte del tercer trimestre del 2023 se registraron 13 mil 489 casos de VIH diagnosticados, siendo el Estado de México y Veracruz las entidades con más incidencias: mil 818 y mil 290 respectivamente.

Para el Diputado de Morena la visibilidad que tiene la Ciudad de México puede llegar a impactar al resto del país por lo que se espera que más entidades se sumen a la derogación del delito peligro de contagio.

“Ojalá que pronto este avance también lo podamos observar en otras entidades como ha ocurrido con otros derechos, como el reconocimiento al matrimonio igualitario, como la tipificación de las terapias de conversión, y como el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans”.

Al ser cuestionado por las mitos detrás, Villanueva aseguró que hay varios, entre los que destacó que al ser detectado con VIH en automático se tiene sida; que la transmisión de este virus se puede dar con el sólo hecho de convivir con alguien infectado; y que las personas con VIH no puede desarrollar un proyecto de vida.

Detrás de estas, indicó, yace parte del miedo a realizarse una prueba de detección, sin embargo no son las únicas razones por la que la sociedad prefiere vivir en desconocimiento de si se está o no infectado con VIH.

“La Sociedad Mexicana de Salud Pública realizó una encuesta donde preguntaban a la gente por qué razón no se realizarían la prueba de VIH y hay varias razones, la primera es la discriminación, la segunda es por falta de información y la tercera es por miedo a ser encarcelada”, destacó el diputado.

Y abundó, “por eso era necesario derogar el tipo penal peligro de contagio porque una persona que no se hace la prueba de VIH no va a poder acceder a un tratamiento médico y una persona que no accede a su tratamiento no va a lograr entrar en estado de indetectabilidad, que es al que uno accede cuando tiene adherencia al tratamiento. Una persona indetectable es una persona que ya no transmite el virus y esto es muy importante que se entienda, por eso necesitamos dar el primer paso que es la detección”.

En este sentido, enfatizó que en México el acceso al tratamiento del VIH es gratuito aunque no se tenga seguridad social.

La derogación del artículo 159 se suma a la modificación de la NOM-010-SSA-2023, en la que se impulsa el acceso a la población en general a realizarse auto pruebas para la detección del VIH.

A pregunta expresa sobre el siguiente paso en la lucha contra el VIH, Temístocles Villanueva concluyó que lo que urge a México es avanzar en la detección de la enfermedad.

