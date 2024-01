La depresión es una de las principales causas de discapacidad y suicidio en el mundo

Ciudad de México, 14 de enero (SinEmbargo).- El 13 de enero se reconoce como el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, una de las principales causas de discapacidad y suicidio a nivel mundial, que afecta a 280 millones de personas a escala global, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y a nivel nacional al menos al 5.3 por ciento de la población en México, según la Secretaría de Salud.

Aldo Reyes, director de Ondhas Salud Mental, destacó la relevancia de abordar y hablar abiertamente del problema de la depresión, pues es un padecimiento complejo que afecta profundamente la vida cotidiana de las personas.

Datos de la Secretaría de Salud indican un preocupante aumento en los casos de depresión, pasando de 69 mil 594 en 2014 a 133 mil 323 en 2022, destacando que el 75 por ciento de los nuevos diagnósticos fueron en mujeres frente al 25 por ciento en hombres, especialmente en el grupo de edad de 25 a 44 años, respecto a esto es crucial entender que estos números reflejan las personas que buscan ayuda y reciben un diagnóstico, no necesariamente la prevalencia real de la depresión en distintos grupos de población.

La Encuesta Nacional de Bienestar Autoreportado de 2021 (ENBIARE) informó que el 15.4 por ciento de la población adulta presenta síntomas de depresión, aumentando a un 19.5 por ciento entre las mujeres. Además, el estudio VOCES sobre resultados de violencia durante la época de COVID-19 revela que más de 57 mil jóvenes, de una población de 168 mil, experimentaron síntomas de depresión de moderados a severos entre 2020 y 2021.

“Es crucial reconocer los signos clave de la depresión, especialmente para buscar ayuda profesional, ya que aproximadamente el 70 por ciento de la población en México no la solicita. No obstante, dado que este estado anímico puede no manifestar todos los síntomas, se recomienda acercarse a un profesional si se sospecha una propensión a este padecimiento. Obtener un diagnóstico adecuado es fundamental para evitar la evolución hacia una depresión clínica”, acotó Reyes.