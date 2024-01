La reina Margarita II firma su abdicación y su hijo asume el trono de Dinamarca

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS).- Federico X ha sido coronado este domingo rey de Dinamarca tras la consecución efectiva de la abdicación de su madre, la reina Margarita II.

La reina ha confirmado su abdicación con la firma de la correspondiente declaración en el Parlamento de Copenhague en el Palacio de Christiansborg. Federico X se ha convertido en monarca en el momento exacto de la misma.

Margarita, de 83 años, ascendió al trono en 1972, coincidiendo con el fallecimiento de su padre, Federico IX. Considera que “es el momento adecuado”, tal como expresó de viva voz en un reciente discurso a la Nación en el que reconoció que sus recientes problemas de salud le habían pasado factura, en particular una cirugía de espalda en febrero de 2023.

Con el objetivo de “ceder la responsabilidad a la próxima generación”, puso fecha a su abdicación este domingo, 14 de enero, coincidiendo con el aniversario del inicio de su reinado, cuando el mayor de sus dos hijos recogerá la corona a los 55 años de edad.

Cleary emotional and shedding a tear or two Frederik X was announced King to the Danish people by Prime Minister Mette Frederiksen. He was joined by his Queen and their four children on the balcony of Christiansborg Palace, all clearly carried away by the response of the people. pic.twitter.com/LRSiAkowCQ

