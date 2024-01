Una mujer y dos niños migrantes se ahogaron porque los texanos impidieron su rescate

Por Valerie González

BROWNSVILLE, Texas, EU (AP).— El estado de Texas negó el acceso a agentes federales a un tramo de la frontera cuando intentaban rescatar a tres migrantes que se ahogaron, según afirmó el sábado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

El Gobierno federal dio su versión de lo ocurrido horas después de que el congresista demócrata Henry Cuellar dijera que la Guardia Nacional de Texas y el Departamento Militar de Texas “no dieron acceso a los agentes de la Patrulla Fronteriza para salvar a los migrantes” el viernes por la noche. Las autoridades mexicanas recuperaron el sábado los cuerpos de una mujer y dos niños al otro lado de la frontera desde Eagle Pass, Texas.

See below my statement on the recent death of three migrants – a female adult and two children – near Shelby Park in Eagle Pass ⬇️ pic.twitter.com/0Fz878fnDg

— Rep. Henry Cuellar (@RepCuellar) January 13, 2024