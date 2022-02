Horizon Forbidden West continúa con la historia de su primer protagonista

A nivel de combate el juego retoma una de las mejores cualidades de la primera entrega y básicamente conserva la esencia de la misma, ofreciéndonos un combate dinámico, rápido, pero a la vez, preciso. Horizon Forbidden West no sólo llega como una secuela que mejora a su antecesora, sino que nos brinda una experiencia a niveles narrativos muy personales, que nos adentran en una historia en constante evolución.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Han pasado 5 años desde que vimos por primera vez una de las experiencias más innovadoras en todos los niveles de los últimos años, una apuesta completamente nueva creada por los desarrolladores de uno de los mejores juegos FPS que forma parte de la librería de PlayStation, hablamos de Killzone, un título que sacaba de su zona de experiencia al estudio y que apostaba por un maravilloso mundo abierto con un sistema de juego dinámico, enfocado en el combate y ejecutado a la perfección, además de ofrecernos una de las mejores historias de los últimos años. En esta ocasión, Forbidden West no sólo retoma la historia del juego original y nos ofrece una experiencia tan familiar como innovadora, sino que mejora cada aspecto del primer juego para darnos una experiencia que se vuelve tan personal y mágica tras cada hora que pasamos en ella.

Horizon Forbidden West continúa con la historia de Aloy, la protagonista de la primera entrega y básicamente toma lugar unos cuantos meses después del final de Zero Dawn, por lo que, si bien no es del todo necesario conocer los acontecimientos pasados y puedes ir entendiendo la nueva historia conforme avances en ella, en un principio es recomendable conocer los sucesos de Zero Dawn para entender todas las referencias y comentarios que existen de la primera entrega.

Como introducción, el universo de Horizon es un nuevo mundo que estuvo a punto de acabarse, pero no fue así y la vida en la tierra que conocíamos cambió por completo, dando paso a nuevas civilizaciones, pero sobre todo a nueva naturaleza donde básicamente existen máquinas como parte del ecosistema natural de la misma. Dicho esto, esta nueva historia plantea un nuevo suceso donde prácticamente todo lo que pensamos que habíamos logrado al detener a “Hades”, el antagonista principal de la primera entrega y quien es una inteligencia artificial subordinada que quería acabar con la humanidad como parte del proyecto Zero Dawn, cambia y las cosas dan un giro, todo comienza a ponerse un poco complicado. Sin abordar tan específicamente en los sucesos de esta nueva entrega (ya que sería detallar sucesos nuevos y no conocidos), podemos mencionar que esta nueva amenaza es más fuerte que la anterior y busca terminar lo que Hades inició, por si fuera poco, estos eventos dan inicio a una nueva exploración dentro de una zona que conoceremos como el Oeste Prohibido, donde exploraremos y nos adentraremos más en las diferentes tribus que forman parte del universo de Horizon, para esto, visitaremos algunas regiones que en el antiguo mundo representaban las zonas de Colorado, Utah y Arizona.

Esta nueva historia profundiza de gran manera la relación de Aloy con las personas que la rodean, la búsqueda constante que tiene de su identidad y por entender más de su pasado, así como lo que representa para el presente y para la posible salvación del mundo. Con estos nuevos acontecimientos vemos nuevos personajes que forman parte de la trama principal, así como un mayor detalle y relación con los eventos de Zero Dawn y lo que representaba para la humanidad. Esta historia no sólo representa una continuidad a la saga general, sino que es un constante viaje y evolución del personaje de Aloy que va recorriendo un camino de heroína, pero a la vez, otro muy humano.

A lo largo de la historia, las diferentes interacciones y escenas que tenemos con los personajes del juego nos ayudan a entender cada relación, momento, duda o riesgo a través de una cantidad significativa de diferentes opciones de diálogo, donde nosotros como personaje principal podemos decidir que tanto profundizar o no en cada una de estas interacciones para entender más detalladamente todo lo que nos rodea y por si fuera poco, el doblaje realizado a español latinoamericano en esta entrega es simplemente majestuoso, con un gran trabajo en cada uno de los diálogos que logra entrañables momentos a lo largo de toda la historia.

En la parte de la jugabilidad, Forbiden West no sólo retoma los elementos que hicieron grande a la primera entrega, sino que mejora en cada aspecto posible, desde el simple hecho de las diferentes interacciones que tenemos con todos los posibles elementos que nos rodean en el mapa, las ruinas del mundo antiguo que podemos explorar y las acciones que tendremos que realizar para llegar de una zona a otra o pasar un obstáculo utilizando las diferentes herramientas que tenemos; la realidad es que todo esto logra una interacción completa en conjunto con las opciones de exploración que tenemos. Además, gracias al escáner que tenemos disponible podremos ir descubriendo varios objetos o zonas ocultas que en momentos requerirán de elementos especiales o mejoras en nuestro equipo para poder superarlas. El uso constante del nuevo planeador o de nuestro gancho para llegar a nuevas superficies, para jalar objetos que no están a nuestro alcance o para abrir escotillas a distancia son elementos que hacen de la exploración un pequeño acertijo en cada rincón que exploramos, además de que tendremos que poner especial atención a notas, audios y otros elementos que iremos descubriendo, los cuales nos ayudarán en ocasiones a descubrir códigos para pasar por puertas bloqueadas.

La integración con el Dualsense logra darnos una experiencia que no habíamos visto de manera tan eficaz en otros títulos, si bien es una tecnología que aún tiene un largo camino por recorrer, la realidad es que en esta ocasión Horizon Forbidden West logra aprovecharla en los momentos indicados para mejorar la experiencia, desde el hecho de forzar una puerta con nuestra lanza, tensar nuestro arco al disparar una flecha o utilizar una herramienta como encendedor y sentir esa sensación de estar presionando un mecanismo en el momento adecuado es simplemente maravillosa.

Por si fuera poco, la constante recolección de objetos, materiales y recursos a lo largo del mundo será una tarea que se convertirá en una acción normal a lo largo del juego, desde obtener madera, piedra o hierbas para poder crear nuevas flechas o pociones de vida en lo más sencillo del juego, hasta la constante recolección de piezas de las diferentes bestias que podremos encontrar para mejorar nuestra armadura o armas, crear nuevas trampas, siendo esto una parte fundamental del juego y de su progresión pero sin llegar a sentirse como algo tedioso o repetitivo, sino algo que es simplemente parte del proceso y esencialmente de sobrevivir, algo que el juego logra transmitir muy bien. Además, podremos obtener nuevas armas y armadura en cada localidad que visitemos, que podremos adquirir con la moneda de la región, así como acceso a una mesa de trabajo en diferentes zonas del juego que nos ayudará a mejorar el equipo que traemos y a crear nuevas cosas con nuevos esquemas.

A nivel de combate el juego retoma una de las mejores cualidades de la primera entrega y básicamente conserva la esencia de la misma, ofreciéndonos un combate dinámico, rápido, pero a la vez, preciso en muchos momentos en los que habrá que analizar a las diferentes bestias o enemigos a los que nos enfrentemos para conocer las debilidades de cada uno. La rueda de armas y herramientas está de regreso y nos ofrece una de las mejores experiencias visuales y de jugabilidad de los últimos años, además de las mejoras técnicas realizadas y la obtención de más cuadros por segundo a nivel gráfico que cambian la experiencia por completo.

Como adición al combate tenemos un sistema de habilidades en forma de árbol que se divide en 6 pilares principales: guerrera, trampera, cazadora, sobreviviente, infiltradora y maquinista, cada una de estas cualidades nos ayudarán en aspectos como mejorar nuestros ataques a corta o larga distancia, aprender mejoras al momento de utilizar nuestro arcos, aumentar nuestra capacidades de curación, enfocarnos en crear trampas con mayor velocidad, enfocarnos en sigilo o en las diferentes opciones para controlar máquinas y aunque podría sonar demasiado complejo, la realidad es que todo forma parte de una experiencia redonda.

En el apartado visual Horizon Forbidden West logra darnos una experiencia a la altura de lo que representa la franquicia y lo que se esperaba de un título que es parte de la nueva generación de consolas, aunque no necesariamente desarrollado como un juego enfocado para el PlayStation 5 pero que simplemente luce increíble, los diferentes escenarios y ambientaciones que nos ofrece logran crear una atmósfera única en el desierto, en la nieve o bajo la lluvia, además, el trabajo realizado con la iluminación es impecable en las diferentes cuevas, zonas oscuras o al momento que llega la noche. Como adición a la experiencia y como ya es tradición, nos ofrece dos modos de juego, uno enfocado en la resolución 4K y una tasa de 30 cuadros por segundo para una experiencia más visual y el modo de rendimiento con una resolución dinámica 2K y 60 cuadros por segundo para una experiencia más fluida.

El título brinda más de 50 horas de juego a través de la historia principal y claro, a través de misiones adicionales directamente relacionadas con los diferentes clanes o personajes que encontremos en nuestro camino y que siempre representarán un beneficio para nosotros con la obtención de recompensas y experiencia. El mapa y la libertad de exploración se convierten en uno de los puntos más grandes del juego, ya que tendremos la capacidad para decidir a dónde ir o qué hacer y aunque se nos ofrecerá en ciertos momentos la opción de viaje rápido, no hay nada como utilizar una máquina para recorrer el mapa o hacer uso de nuestro planeador para llegar de un extremo a otro. Por último, pero no menos importante la adición del modo fotografía y las diferentes opciones que presenta resultan un gran toque para un juego que nos ofrece momentos visuales espectaculares.

Horizon Forbidden West no sólo llega como una secuela que mejora a su antecesora, sino que nos brinda una experiencia a niveles narrativos muy personales, que nos adentran en una historia que mantiene una constante evolución, así como nuestro personaje principal a lo largo de la misma. Esta es una de las mejores experiencias que hemos tenido en un videojuego hasta la fecha.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez