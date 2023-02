Padre de Alejandra del Moral, aspirante del PRI a la gubernatura del Edomex, muere

La priista dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde recibió la respuesta de varios políticos, incluyendo Delfina Gómez, candidata a la gubernatura del Edomex por Morena.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- La candidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex) por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandra del Moral, informó el fallecimiento de su papá Ismael del Moral.

La priista empleó su cuenta de Twitter para dar a conocer la sensible noticia, acompañada de una captura de pantalla de unas palabras escritas por ella y una fotografía de ambos a bordo de un vehículo.

“Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo, papá”, escribió del Moral.

La aspirante mexiquense describió a su papá como un hombre dedicado, con vocación de servir y “preocupado siempre por lo que pudieras ayudar”; además de destacar que siempre fue conocido como Dr. Ismael del Moral.

Resaltó también que fue “maestro de muchos” a través de su carácter y forma de ser particular, incluyéndose ella misma, pues lo distingió como su “más grande crítico” y, a su vez, su “cómplice de sueños y retos”.

Estoy orgullosa de ser tu hija, estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida, puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo papá. pic.twitter.com/JpOn0Whfnf — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) February 14, 2023

“De ti me quedo con todo: tu fuerza, tu valor, tu amor al prójimo, con la certeza de que si no se vive para servir, no se sirve para vivir”, expresó.

Luego del mensaje publicado, varios políticos de distintos niveles de Gobierno contestaron a Alejandra del Moral para expresar sus mensajes de condolencias.

Entre ellos se encuentran la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Margarita Zavala; el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid; la expresidenta Municipal de Metepec, Carolina Monroy del Mazo; el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano; entre otros.

“Nuestro más sentido pésame a Alejandra del Moral Vela y a su familia, por el sensible fallecimiento de su señor padre, don José Ismael Del Moral Castro”, escribió Alfredo del Mazo, Gobernador del Estado de México.

Incluso Delfina Gómez, rival política de Alejandra del Moral por la gubernatura del Edomex, se unió a los mensajes de apoyo ante lo ocurrido.

Quiero expresarte mis más sinceras condolencias @AlejandraDMV por la pérdida de tu padre, Ismael Del Moral. Recibe de mi parte un abrazo para ti y tu familia en este momento difícil. — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) February 14, 2023