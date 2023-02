Super Bowl LVII alcanza 113 millones de espectadores; es el tercero más visto en EU

Por Joe Reedy

Estados Unidos, 14 de febrero (AP).- Fox esperaba que el juego entre dos de los más importantes equipos en el Super Bowl y un partido reñido llevaran a una noche récord en su nivel de audiencia.

Aunque el partido del domingo entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia se definió con un gol de campo con ocho segundos restando, Fox se quedó a poco de cumplir la meta.

La remontada de los Chiefs para derrotar a los Eagles 38-35 se encamina a convertirse en el tercer programa más visto de la televisión en Estados Unidos, con un estimado de 113 millones de personas viéndolo, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas el lunes.

Fox dijo que su estimado de audiencia incluye las transmisiones en Fox y Fox Deportes, así como streaming en Fox y los sitios digitales de la NFL. Las cifras fueron divulgadas por Nielsen vía datos Fast National y Adobe Analytics.

Viewership data fanatics about the big game since the first one in 1967. Learn more about what we have learned over the years: https://t.co/smYFxyOmbV pic.twitter.com/itdnRUHI0i

— Nielsen (@nielsen) February 9, 2023