Bridgerton 3 estrena avance con la reina Carlota como la protagonista

Centrada en el ascenso al poder y la popularidad de la Reina Charlotte, esta precuela del universo Bridgerton cuenta la historia de la unión de la joven Charlotte con el Rey George.

MADRID, 14 de febrero (Europa Press).- Los fans del universo Bridgerton están de enhorabuena. Netflix ha confirmado que el próximo 4 de mayo estará disponible en el servicio de streaming La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, la precuela de la popular ficción que, además, ha lanzado un nuevo tráiler.

Centrada en el ascenso a la relevancia y al poder de la reina Carlota, La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton es la precuela del universo de los Bridgerton que relata la historia de cómo el matrimonio de la joven reina con el rey Jorge provocó tanto un gran romance como un cambio social, creando el mundo de Ton heredado por los personajes de los Bridgerton.

Golda Rosheuvel (reina Carlota), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) y Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) retoman sus papeles de Los Bridgerton en esta serie. India Amarteifio (Line of Duty) interpreta a la joven reina Carlota. Michelle Fairley (Gangs of London) interpreta a la princesa Augusta. Corey Mylchreest (Sandman) interpreta al joven rey Jorge. Arsema Thomas (debut en televisión) interpreta a la joven Agatha Danbury.

Además, completan el reparto Sam Clemmett (Harry Potter and the Cursed Child – West End y Broadway, The War Below) como el joven Brimsley, Freddie Dennis (The Nevers) como Reynolds, Richard Cunningham (The Witcher) como Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) como Adolphus, Rob Maloney (Casualty) como el Doctor Real, Cyril Nri (Cucumber) como Lord Danbury y Hugh Sachs (Los Bridgerton temporadas 1 y 2) como Brimsley.

Europa Press https://www.sinembargo.mx/author/europa-press