Riqueza viene básicamente de créditos bancarios, dice Linda Cristina de García Luna

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, subió al estrado este martes para explicar de dónde viene la riqueza de quien fuera Secretario de Seguridad Pública federal en Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

A través de su cuenta de Twitter, detalló que la mujer “ha estado explicando metódicamente al jurado cómo compraron todas sus propiedades y vehículos en México con ahorros y/o préstamos”, algo que el periodista consideró “aburrido, pero efectivo”.

Por otra parte, el periodista Arturo Ángel detalló que su “testimonio se ha centrado en explicar cómo adquirieron ella y su esposo más de seis propiedades, autos, motos, etc”.

Genaro Garcia Luna's wife, Cristina Pereyra, is currently testifying for the defense. She's been methodically walking the jury through how they bought all of their properties and vehicles in Mexico with savings and/or loans. Boring but effective…

