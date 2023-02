Nikky Haley reta a Trump: buscará la candidatura presidencial republicana para 2024

Por Meg Kinnard

Charleston, Carolina del Sur, EU (AP).— Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y Embajadora ante las Naciones Unidas, anunció el martes su campaña presidencial, la primera que enfrenta al expresidente Donald Trump por la candidatura republicana para 2024.

El anuncio, en video, significa un viraje para la exfuncionaria del Gobierno de Trump, quien hace dos años dijo que no disputaría la Casa Blanca con su antiguo jefe. Pero cambió de opinión en los últimos meses, mencionando, entre otros factores, los problemas económicos del país y la necesidad de un “cambio generacional”, en alusión a la edad de Trump, de 76 años.

“Quiero que ustedes sepan esto sobre mí. No tolero a los matones. Y si les devuelves el golpe, les duele aún más si llevas tacones”, dijo Haley. “Soy Nikki Haley y soy candidata a la Presidencia”.

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023