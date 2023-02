Mariana sufrió violencia vicaria: exesposo quiso matarla y obtuvo custodia de su hijo

Mariana Rodríguez denuncia al Ministerio Público en Puebla por presuntamente “no tener elementos suficientes” para proceder con la denuncia contra su exesposo por violencia familiar luego de amenazarla de muerte y la presionó para que firmara la custodia de su hijo de siete años.

Por Magarely Hernández

Puebla, 14 de febrero (AmbasManos).- “Ya me hartaste, la única razón por la que no te mato es porque no soy malo. Porque te juro por Dios que te quiero mandar a matar, te lo juro. Me quitaría todos los pedos del mundo. Tengo ganas de escupirte en la cara, eres despreciable”.

Mariana Rodríguez es una víctima más de violencia vicaria en Puebla. Su expareja la amenazó de muerte el 28 de septiembre de 2021. Lo peor es que desde hace más de un año no ve a su hijo de siete años. Denunció a su agresor por violencia familiar, pero el proceso está detenido. Ni siquiera ha sido judicializado.

La Agente del Ministerio Público (MP), María del Rosario Garrido Cid de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres de San Pedro Cholula, dice no tener elementos suficientes. Además, la revictimizó: dijo que si no ha visto a su hijo es porque ella no ha querido aceptar las condiciones de su agresor.

SU EXPAREJO LA MANIPULÓ Y SE QUEDÓ CON LA CUSTODIA DEL MENOR

Mariana y su agresor contrajeron matrimonio en agosto de 2015. Él siempre fue muy controlador, la alejó de sus amigos y familiares. De igual forma ejerció violencia psicológica y económica sobre ella durante años, hasta que en noviembre de 2019 finalizaron su relación.

“Yo fuí ama de casa cuando estuve con él. No trabajé. A la hora de divorciarme busco trabajo, pero no me alcanzaba y él me dijo: a ti no te alcanza, yo me voy a hacer cargo de los gastos del niño, pero fírmame la custodia, yo te voy a ayudar”, contó la víctima a Ambas Manos.

El sujeto en cuestión es abogado y Mariana firmó un convenio sin ningún tipo de asesoría legal. Así le quitó la guardia y custodia de su hijo.

Sin embargo, en dicho convenio se estipuló que la víctima tendría al menor “los días miércoles a partir de las 15:00 horas. Jueves, viernes y sábado, incorporándolo los domingos a las 9:00 am al domicilio del padre”.

El convenio funcionó dos años, pero el hombre quería que Mariana le pusiera sus apellidos a su hija mayor, la cual procreó con otra pareja. Todo indica que su intención también era quitársela y como ella no accedió, comenzaron los problemas.

El 8 de septiembre de 2021 fue la última vez que la mujer vio a su hijo. Mariana, víctima de violencia vicaria intentó de todas las formas posibles acercarse a él. Sin embargo, su agresor avisó a la escuela, que ella no podría acercarse al menor y mucho menos llevárselo.

Mariana presentó una demanda por violencia familiar y sustracción de menores. La Fiscalía del Estado de Puebla inició la carpeta de investigación 009297/2021. Sin embargo, esto desató más el enojo de su expareja.

“Ve y pídelos [los convenios de convivencia], nos vamos a ver como en dos o tres años y le dices al juez. ¿Tú crees que no voy a alegar el asunto? […] me vas a pelar la verga cabrón, me la vas a pelar, te lo firmo. Ve a un juzgado, nos aventamos un juicio, yo lo alargo lo más que pueda”.

CUMPLIÓ SUS AMENAZAS: NO AVANZA PROCESO NI EN LO FAMILIAR NI EN LO PENAL

El Juzgado Primero de lo Familiar de Puebla, no ha multado al padre del menor por incumplir con las convivencias que quedaron estipuladas. Además, el demandando cumplió sus amenazas y alargó el proceso: en la demanda, diligenciario escribió el nombre del menor y no la del padre.

Este “error” le costó a Mariana seis meses. Luego, el sujeto llegó media hora tarde a la cita que tenían los tres para las pruebas psicológicas. La víctima tenía la esperanza de ver ese día, aunque sea de lejos, a su hijo.

Sin embargo, cuando su expareja llegó ella ya estaba adentro. Presentó un justificante y sin mayor complicación, logró que la cita para los exámenes que le tienen que realizar a él y a su hijo se aplazara tres meses más.

“El juzgado lo tenía que multar por llegar tarde y no lo hicieron. Yo fui a hablar con la juez y me dijo: es que presentó su escrito. Siempre me lo dijo, voy a alargar el proceso lo más que pueda y cuando puedas ver a tu hijo él ya no va a querer saber nada de ti”, narró Mariana.

En una ocasión, Mariana y el papá de su hijo discutieron en la casa de ella. La pelea subió de tono y él intentó asfixiarla. No podía hablar, pero con los pies pegó en el piso y su madre bajó a ayudarla. Si su mamá no hubiera estado en ese momento, la historia sería otra.

A la MP María del Rosario Garrido Cid ya se le presentaron datos de prueba, audios con amenazas e insultos. Para ahorrarle el trabajo, el abogado de la víctima se los transcribió con fecha y hora. No obstante, ella insiste en que no hay elementos para judicializar.

“Tengo grabaciones donde me niega visitas, tengo audios, correos electrónicos. La MP dice que no tengo afectación psicológica, tengo un estado emocional mal que se compone cuando veo a mi hijo, pero tengo un año y cinco meses sin ver a mi hijo”.

MARIANA, VÍCTIMA DE VIOLENCIA VICARIA, PRESENTAN QUEJA CONTRA MINISTERIO PÚBLICO

Pese a las amenazas y datos de prueba, la carpeta de investigación no ha sido judicializada. Por otra parte, en Cholula ya procedió una demanda en contra de Mariana: él está peleando pensión alimentaria. “No sé cómo funciona la justicia”, dice Mariana, víctima de violencia vicaria, indignada.

Mariana y su abogado ya presentaron un escrito a la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género contra las Mujeres por el trato que recibe de la MP encargada de su caso. El documento lo recibieron el 2 de diciembre de 2022, pero no hay mejoría.

También presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí les dijeron que buscarán reunirse con las partes involucradas para llegar a un acuerdo. Sin embargo, en la parte legal no pueden intervenir.

Mariana Rodríguez expuso su caso en un grupo de WhatsApp que comparte con mujeres que son víctimas de violencia vicaria. Lo peor de todo, es que no es la única que vive este calvario.

