Campaña de Xóchitl acusa a Delgado y a Romo de mentir sobre casa de las “mañanetas”

Max Cortázar, encargado de comunicación en la campaña de Xóchitl Gálvez, fue uno de los opositores que señaló a Mario Delgado y Víctor Hugo Romo por mentir sobre uso de la propiedad de la Inmobiliaria Marhnos para hacer sus “mañanetas”.

Ciudad de México, 14 de febrero (SinEmbargo).- Actores políticos de la oposición acusaron a dirigentes morenistas de mentir con respecto a las acusaciones emitidas contra Xóchitl Gálvez Ruiz con respecto al supuesto uso de un predio, cuya empresa propietaria fue presuntamente beneficiada por la candidata prianista cuando era Jefa Delegacional de Miguel Hidalgo, para la realización de sus conferencias de prensa.

Maximiliano Cortazar Lara, encargado de comunicación en la campaña de Xóchitl Gálvez, aseguró en sus redes sociales que el dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo; y el exalcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo, mienten con respecto a lo expuesto esta tarde, luego de que ambos señalaran a la aspirante opositora por el beneficio hacia la empresa Inmobiliaria Marhnos, cuya propiedad señalan que es usada por Gálvez para hacer sus “mañanetas”.

“En relación al inmueble donde se realizan las Conferencias de la Verdad, vuelve a mentir al decir que es prestado por un empresario, ta que el PAN cuenta con un contrato de arrendamiento registrado ante el INE [Instituto Nacional Electoral]”, argumentó Cortázar en su cuenta de X.

Respuesta a las mentiras expresadas por @Mario_delgado el dia de hoy https://t.co/RsdWaIL2yA pic.twitter.com/SOag2EM7pe — Max Cortázar (@maxcortazarl) February 14, 2024

Asimismo, con respecto a la mención de Nicolás Mariscal Servitaje, dueño de la mencionada empresa y que acompañó a Gálvez en su más reciente gira por España, apuntó que se trata de una mentira, pues en realidad se trata, precisa, de Javier Fernández-Lasquetty Blanc, Consejero Económico de la Comunidad de Madrid.

“Por último, es falso que algún empresario hubiese patrocinado la gira de trabajo realizada en España por Xóchitl Gálvez”, agregó.

En ese mismo sentido, la Senadora Kenia López Rabadán contestó a un video publicado por Tatiana Clouthier, Vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo, donde igualmente emplea los mismos argumentos que Cortázar expresó para desacreditar lo mencionado por la exsecretaria de Economía.

Tatis, POR FAVOR, ordena tus ideas. Te explico, espero entiendas: 1) ESA NO ES LA CASA DONDE SE TRANSMITEN LAS MAÑANETAS y lo puedes verificar con todos los medios y los reporteros que acuden a las conferencias de la próxima Presidenta de México @XochitlGalvez. 2) Quien dices… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 15, 2024

“Por favor quiérete y cuídate y no les permitas que te expongan a tantas mentiras y errores, NO es digno para ti Tatiana”, finalizó.

El día de hoy, Mario Delgado y Víctor Hugo Romo denunciaron en una conferencia de prensa que Xóchitl Gálvez presuntamente emplea un predio que pertenece a la Inmobiliaria Marhnos, a la que benefició con permisos durante su gestión en Alcaldía Miguel Hidalgo y cuyo dueño Nicolás Mariscal Servitje la acompañó durante su reciente gira a España, la cual además habría financiado, para la realización de sus conferencias conocidas como “mañaneta”.

“Que nos diga por qué hace su conferencia en las oficinas de una empresa que ella benefició cuando fue funcionaria pública. Eso se llama tráfico de influencias, eso es corrupción, para no darle vueltas, y todavía se pasea con el dueño de Marhnos en España”, cuestionó Mario Delgado luego de la presentación sobre esta nueva trama que involucra a la candidata del PRI y PAN.

Previamente, Víctor Hugo Romo exhibió que la Inmobiliaria Marhnos —que obtuvo contratos en los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto— edificó un complejo en Miguel Hidalgo en el año 2017 en la Colonia Granada de 3 torres y más de 360 departamentos, el cual Xóchitl Gálvez autorizó.

”Ella da los permisos, ella da las licencias, ella da las manifestaciones de construcción, ella genera la publicitación vecinal, se hace el desarrollo inmobiliario en su periodo. Son de 3 torres, 360 departamentos, un complejo de más de mil millones de pesos. Se ubica en la calle de Lago Filt 7 en la colonia Granada”, refirió Romo.

El exalcalde de Miguel Hidalgo denunció que Xóchitl Gálvez es “socia” y “parte” de Grupo Marhnos porque ella dio las licencias y contratos para este complejo, por lo cual, a su decir, ha incurrido en “conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción y la nueva modalidad del moche.

“Es el moche 4.0, ya no es la lana, literal, ya es te hago el favor de pagar tu viaje a España y organizarte la agenda, y a parte te presto mi casa, te presto mi edificio, no pagues renta, y ahí da las conferencias de prensa”.

Y añadió: “Y no sabemos qué otros favores y cuánto dinero esta desarrolladora inmobiliaria le está entregando a la campaña de Xóchitl Gálvez para financiar los ‘xochibots’”.