Familia de Vicente pide a Televisa no lucrar con nombre. La televisora ve “censura”

La esposa de “El Charro de Huentitán” dijo que Televisa no puede lucrar con el nombre artístico e imagen del cantante, ya que ambos están protegidos por la ley. “Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar”. Mientras, la televisora alega que un artista no puede tener registrado su nombre, pues “impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales, hablar de ellos”.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– “Me da tristeza que señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa, hayan empezado desde octubre un plan para robarse los derechos de Vicente“, escribió por medio de un comunicado de prensa la señora María del Refugio Abarca Villaseñor, viuda de Vicente Fernández, luego de que Televisa asegurará que sí exhibirá la serie El último Rey, basada en una biografía no autorizada del cantante.

La postura de la viuda de Fernández surgió luego de que la cadena televisiva informara que, pese a que un Juzgado Décimo Civil prohibió hace unos días la emisión por una demanda interpuesta por la familia del ahora difunto cantante de regional mexicano, la serie saldrá al aire.

La casa productora escribió en un comunicado que “es respetuosa de la ley y de sus autoridades, pero no ha recibido notificación judicial” que prohíba que este 14 de marzo a las 20:30 horas salga al aire la serie El último rey, e incluso alegó que “que los quejosos pretenden censurarla de la televisión nacional con la artimaña de que el nombre de una persona está ‘registrado'”.

La señora “Cuquita”, como se le conoce entre familiares y amigos, insistió que “Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia“.

“Las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales”, afirmó la también madre del cantante Alejandro Fernández.

De acuerdo con el diario Reforma, en el expediente 177/2022 de una resolución del Juzgado Décimo Civil se dio a conocer la prohibición de la bioserie producida por Juan Osorio.

El abogado de la familia Fernández, Marco del Toro, explicó que la demanda surgió ya que TelevisaUnisión ha usado el nombre e imagen de “Chente de manera sistemática con fines promocionales de la serie”, pero la televisora dijo en su comunicado que este argumento en realidad es una “artimaña para censurar el melodrama”.

“Como mujer, esposa y madre pido a las autoridades de mi país, no dejen que esa empresa haga lo que le da su gana, con un sentimiento de impunidad que no creo les permitan, por ser tan claras sus ilegalidades y su afán de sacar dinero a la mala”, se lee en la misiva de Abarca Villaseñor.

“Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida y tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: ‘Cuquita, estos no tienen llenadera'”, agregó la viuda del intérprete en su carta publicada en Instagram.

La viuda también aclaró que esta demanda no es cuestión de dinero, sino de dignidad y que se está siguiendo con las voluntades del cantante, quien en vida no autorizó a Televisa para la realización de dicha biografía televisiva.

En tanto, la cadena de televisión afirmó que se trata de una cuestión de censura; al mismo tiempo, criticó que la familia Fernández decidiera apoyar un proyecto de Netflix en lugar de un producto de mexicano.

Posición de #TelevisaUnivision respecto a la bioserie #ElÚltimoRey sobre Vicente Fernández, basada en una investigación periodística. Estamos en contra de la censura a las audiencias mexicanas. pic.twitter.com/VJIuQIKtfy — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) March 13, 2022

La televisora alegó que un artista no puede tener registrado su nombre, pues “impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales, hablar de ellos”.

“TelevisaUnivisión implementará todas las acciones legales para asegurar que la censura previa no exista sobe ningún tipo de contenidos, impresos o audiovisuales en México”, agregó la televisora, quien comparó la demanda de la familia Fernández Abarca con la censura de las películas La ley de Herodes (1999) y El crimen del padre Amaro (2002). “En ese entonces los intentos de censura fueron vencidos. Esperemos que hoy no se quiera volver al pasado”.

En ese sentido, la viuda de Vicente Fernández dijo que su esposo siempre quiso contar su vida para compartirla con su público y por eso firmó un contrato para se hiciera una serie en Netflix.

“Vicente, que siempre fue francote, quiso contar su vida para compartirla con su público. Lo hizo firmando un contrato con Caracol para que se transmita en Netflix, porque le dieron esa confianza, que no le tuvo a Televisa. Quiso además tener opinión sobre el elenco. Se escogió a Jaime Camil por ser talentoso, disciplinado y libre de escándalos”, puntualizó “Cuquita”.

La señora María del Refugio Abarca también señaló que al “Charro de Huentitán” no le hubiera gustado que lo personificara un actor que tiene mala reputación, refiriéndose al cantante Pablo Montero. “Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en ‘lo oscurito’ en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia”, enfatizó.

El protagonista de la serie que se encuentra produciendo Netflix es el actor Jaime Camil, quien según la familia, fue aprobado por el propio Vicente Fernández.

“Vicente nunca hubiera aprobado que lo personificara quien Televisa, sin autorización, quiere imponer con base en un libro de una argentina, país que admiro pero que vio nacer a esa señora de la que mejor ni opino”, escribió en el comunicado la ahora viuda de “Chente”, refiriéndose a la periodista Olga Wornat.

“LA HISTORIA NUNCA CONTADA DE CHENTE”, EL LIBRO DE WORNAT

La periodista Olga Wornat retrató en su libro El último rey (Planeta, 2021), una biografía no autorizada de Vicente Fernández, los distintos episodios que han marcado la vida de “El Charro de Huentitán”.

La autora compartió en el prólogo de su obra cómo “esta investigación, esta biografía de Vicente Fernández, nació de la confluencia de varias travesías personales, cuyo centro de gravedad se encuentra en mi pasado, en esos días en que la voz del ‘Charro de Huentitán’ iluminaba el rostro de mi madre”.

En el libro de Wornat se expone que Vicente Fernández “refleja el tiempo de oro de la música popular, la de hombres y mujeres que caminaron por el barro y llegaron a la cumbre”. Refiere que en este trabajo se internó “en el secuestro brutal de su primogénito Vicente júnior, el punto de inflexión más trascendente de su vida […] El papel de Gerardo, su hijo de en medio, y la malsana relación con sus hermanos. El retiro de los escenarios y la caída que lo tiene al filo de la muerte”.

La periodista precisó que para el texto habló con Vicente júnior “que fue muy amable conmigo, pero las circunstancias difíciles en las que se encontraba no nos permitieron platicar”. Y agrega: “Al contrario de su hermano, intercambié mensajes con Gerardo y su respuesta fue grosera y fuera de lugar”.

Además, la biografía no autorizada también habría supuesto un escándalo para la familia Fernández Abarca, ya que se reveló la mala relación entre Vicente Fernández y Juan Gabriel, y que de parte del primero había desprecio debido a la orientación del “El Divo de Juárez”.

En una entrevista con SinEmbargo, realizada en 2021, la escritora argentina comentó que quien le dijo con toda claridad lo que yacía de fondo entre las divisiones entre Don Vicente y Juanga fue el empresario Javier Rivera, promotor de las famosas caravanas por Estados Unidos en las que participaron Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Ana Gabriel, Lucha Villa.

“Él fue el que me lo dijo, porque él conocía la hilacha de cada uno. Los conocía en el backstage […] Le pregunté: ‘Don Javier, qué pasó con Juan Gabriel, por qué no se llevaban bien, por qué Vicente no lo quería’. Me dijo: ‘Simple, mija. Porque a Vicente no le gustaban los gays y Juan Gabriel era gay’”, indicó en la plática la también autora de Felipe, el oscuro (Planeta), una investigación sobre el expresidente Felipe Calderón por la que en 2011 se vio obligada a abandonar México, tras recibir amenazas de muerte.

Pese a las negaciones de la familia Fernández Abarca, Olga Wornat insistió en que su profesión la respalda y que ella escribió su obra con base a fuentes y datos hemerográficos.

“Estoy tratando en lo posible de no darle más entidad a lo que diga Vicente junior o Vicentillo porque no leyó el libro. Intercambié Whatsapp con él hace tres o cuatro días. Tuvimos una conversación, quizás un poco tensa, pero amable porque él es muy educado. Me dijo que yo había difamado”.

“Le digo: ‘Mira Vicente, realmente no leíste el libro y a mí nadie me trata de difamadora y mentirosa. Tengo 11 libros escritos, más de 30 años de profesión, tengo una larga carrera como periodista y no soy difamadora ni mentirosa. Lo que tengo lo tengo probado y hay testimonios, hay mucha gente que habló en on y en off the récord, pero no leíste el libro, porque si leyeras el libro te vas a dar cuenta cómo figuras en el libro’. Me dice: ‘Bueno, tienes razón, efectivamente no vi el libro, pero me dicen’. Quiénes le dicen. ‘Una cosa es que te digan, pero léelo y opina por ti mismo, no por lo que te digan los demás que no sé quién te dice. Cuando lo leas y tengas una opinión formada, no tengo ningún inconveniente en hablar contigo’”, se lee en un fragmento de la entrevista que sostuvo la escritora argentina para este diario digital.

-Con información de Obed Rosas

Valeria González Cervantes https://www.sinembargo.mx/author/vgonzalez Es feminista y Comunicóloga por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una gran afición por la lectura de ficción. Comenzó su carrera en La Hora Nacional.