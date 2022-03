AMLO tendrá reunión con Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de EU

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia matutina que se reunirá con Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a las 12:00 horas este lunes 14 de marzo.

Además, el mandatario mencionó que se tratarán los temas de migración en las fronteras sur y norte de México, los programas de cooperación para el desarrollo y sobre la relación con Estados Unidos.

I am on my way to meet with leaders in Mexico 🇲🇽 and then Costa Rica 🇨🇷.

We will further strengthen our close partnerships and work together on shared challenges and opportunities.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) March 14, 2022