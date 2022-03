Ruth Medina renuncia como Fiscal de Durango tras polémica; Daniel Rocha toma el cargo

El Gobernador José Rosas Aispuro, aunque no especificó la razón de la salida de la funcionaria, explicó que era momento de “seguir escuchando, sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas, en especial, tratándose de mujeres y de menores”.

Ciudad de México, 14 de marzo (SinEmbargo).– Ruth Medina Alemán presentó su renuncia como Fiscal General del Estado de Durango, luego de ser señalada públicamente por la ciudadanía por presuntamente encubrir delitos de violencia sexual.

José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango, aceptó la renuncia y designó al licenciado Daniel Rocha Romo como sucesor de Medina Alemán, quien ocupaba el cargo de Vicefiscal en el municipio de La Laguna, en el estado.

Este día he designado al Lic. Daniel Rocha Romo, como nuevo Fiscal General del Estado, luego de aceptar la renuncia de la Lic. @RuthMedinaMX#Durango es uno de los estados más seguros del país: trabajaremos más en el fortalecimiento de protocolos para la protección de víctimas. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) March 14, 2022

La renuncia se da horas antes de que Ruth Medina tuviera que comparecer en el Congreso de Durango para informar sobre los avances de investigaciones en materia de delitos sexuales.

Recientemente cobró notoriedad el caso de Ivanna, de 17 años, quien denunció haber sido violada por dos jóvenes, uno de ellos hijo de un político duranguense, y la acusó de “influyentismo” por absolverles de responsabilidad.

El Gobernador reconoció en conferencia de prensa el compromiso y profesionalismo que desempeñó Ruth Medina, pero consideró que es el momento de seguir escuchando a la sociedad, sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas de algún delito; especialmente tratándose de mujeres y menores.

“Me drogaron y me violaron, denuncié en Fiscalía y nada pasó… pero ya no quiero callarme más”: Ivanna, 17 años. https://t.co/6nsGfKIoGT — Iván Soto (@ivansottoh) March 10, 2022

“He aceptado la renuncia de la licenciada Ruth Medina Alemán al cargo de Fiscal General. Estoy cierto de los buenos resultados que se tienen en materia de seguridad y de procuración de justicia, que es el ámbito que le corresponde al Poder Ejecutivo y en medio de un contexto nacional complicado”, mencionó Aispuro Torres.

Aunque no especificó la razón de la salida, explicó que era momento de “seguir escuchando, sobre todo en lo que se refiere a la atención de víctimas, en especial, tratándose de mujeres y de menores”.

Añadió que “el esfuerzo tiene que ir acompañado de personal que nos ayude a brindar un trato más cálido y sensible en la recepción y en el seguimiento de denuncias de cualquier tipo”.

Otro de los audios de que le envió tiempo después de la agresión uno de los violadores a @IvannaSotto.

Es Javier González, quien ese entonces era mejor amigo de Ivanna, y la engaña para drogarla y violarla junto a Jorge Rocha en casa de éste. Audios escatimados por @DgoFiscalia. pic.twitter.com/wxk4iYUBi0 — Iván Soto (@ivansottoh) March 14, 2022

Además, le pidió en especial al nuevo Fiscal “sensibilidad en la atención de las víctimas, asegurándose del cabal cumplimiento en materia de procedimientos penales”.

En la conferencia de prensa, Ruth Medina declaró lo siguiente: “Lamento si en algún momento no pude transmitir con empatía y mayor sensibilidad la cercanía con los ciudadanos, pero les garantizo que no hubo dolo. […] Luego de meditarlo, he decidido presentar mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado”.

“Si algo estaba mal, esa soy yo. […] De lo que se trata es evitar los linchamientos sociales o perturbar la paz social que tanto nos ha costado y no seré un obstáculo”, finalizó