Inocentes, incluidas mujeres y niños, son asesinados; el horror debe parar: Guterres

Naciones Unidas, 14 mar (EFE).- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo este lunes que está tratando de mediar para detener la guerra en Ucrania y anunció una ampliación de la ayuda humanitaria al país ante el impacto “aterrador” que el conflicto está teniendo en la población civil.

Guterres, en declaraciones a los periodistas, explicó que ha autorizado el uso de 40 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para reforzar la asistencia a los afectados por el conflicto, una cantidad que se suma a 20 millones de dólares ya anunciados previamente.

Esta nueva partida se usará para financiar el suministro de comida, agua, medicinas y otra ayuda vital, así como para dar dinero en efectivo a población vulnerable, según la ONU, que alertó de que las vías de entrada y salida a ciertas ciudades son cada vez más precarias.

El jefe de Naciones Unidas recordó que al menos veinticuatro instalaciones sanitarias han sufrido ataques y que hay cientos de miles de personas sin agua ni electricidad.

“Con cada hora que pasa, dos cosas están cada vez más claras. Primero: esto sigue empeorando. Segundo: sea cual sea el resultado, esta guerra no tendrá ganadores, sólo perdedores”, apuntó.

The impact of the war in Ukraine on civilians is reaching terrifying proportions.

@UNCERF will allocate a further $40 million to ramp up vital assistance to reach the most vulnerable.

This funding will help get food, water, medicines & other lifesaving aid into the country.

